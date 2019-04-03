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Одесских врачей вооружили гаджетами

Сегодня, 20:16

Фельдшеры всех одесских районов получили чемоданчики с оборудованием

Фото: пресс-служба Одесской ОГА
Фото: пресс-служба Одесской ОГА.
Одесских врачей вооружили гаджетами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4e8/367/5ca4e83673137.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4e8/367/5ca4e83673137.jpg Одесса Фельдшеры всех одесских районов получили чемоданчики с оборудованием

В Одесской области все 26 районов получили специальные че­­моданчики с оборудованием для внедрения телемедицины. В каждом из них есть планшет для удаленных консультаций со специалистами, электрокардиограф, аппарат для измерения уровня глюкозы и холестерина, автоматический термометр, спирометр (измеряет объем воздуха, поступающего из легких), стетоскоп, пульсоксиметр и видеокамера.

"Фельдшер получил возможность проводить исследование на месте и оперативно передавать информацию семейному врачу. Тот, в случае необходимости, заказывает консультацию врача-специалиста центральной районной больницы, который готов проконсультировать через 10-15 минут", – пояснили принцип работы системы телемедицины в пресс-службе ОГА.

На днях в районы области передали 148 таких чемоданчиков. А ранее полсотни наборов получили медики Болградского и Окнянского районов.

"Все сельские амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и врачи должны быть на постоянной связи", – заявил губернатор Максим Степанов.

Напомним, что с 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.


Также мы сообщали о том, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

Также Кабинет министров утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту.

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Тег медики, врачи, одесская область, оборудование, телемедицина, фельдшер

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АВТОР:

Алина Калинина

Источник:

Сегодня

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