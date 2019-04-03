Одесских врачей вооружили гаджетами
Фельдшеры всех одесских районов получили чемоданчики с оборудованием
В Одесской области все 26 районов получили специальные чемоданчики с оборудованием для внедрения телемедицины. В каждом из них есть планшет для удаленных консультаций со специалистами, электрокардиограф, аппарат для измерения уровня глюкозы и холестерина, автоматический термометр, спирометр (измеряет объем воздуха, поступающего из легких), стетоскоп, пульсоксиметр и видеокамера.
"Фельдшер получил возможность проводить исследование на месте и оперативно передавать информацию семейному врачу. Тот, в случае необходимости, заказывает консультацию врача-специалиста центральной районной больницы, который готов проконсультировать через 10-15 минут", – пояснили принцип работы системы телемедицины в пресс-службе ОГА.
На днях в районы области передали 148 таких чемоданчиков. А ранее полсотни наборов получили медики Болградского и Окнянского районов.
"Все сельские амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и врачи должны быть на постоянной связи", – заявил губернатор Максим Степанов.
Напомним, что с 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.
Также мы сообщали о том, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.
Также Кабинет министров утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту.
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