Одесским дворикам посвятят фестиваль

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В Одессе проведут первый фестиваль дворов. Таким образом горожанам хотят показать, что одесские дворики – это не просто место, где живут отдельные люди, а культурное пространство, которое можно и нужно развивать. "Сегодня" расспросили организаторов об идее создания и локациях феста.

Мероприятие пройдет в субботу, 28 сентября, на двух десятках локаций. Толчком для его проведения стали проект "Двор-Scena", в рамках которого дворик на улице Жуковского, 43, превратили в площадку для проведения концертов, мастер-классов и прочего, и программа "Школа культуры соседства в Одессе".

"Фестиваль является финальной точкой в программе, которая покажет, на что способны такие дворы", – рассказала "Сегодня" куратор фестиваля Яна Бойцова.

По ее словам, идея запустить такую "школу" появилась после того, как началось финансирование ремонта дворика на Жуковского, 43. Активисты хотели показать горожанам, что такое можно сделать и в других местах.

В итоге "уроки" в необычной школе исправно посещали жители десяти дворов, а сама идея заинтересовала 15 общественных организаций и открыла новые возможности для привлечения средств на развитие локаций-участниц.

"Поняли, что это может делать любой двор, имеющий культурную идею", – отметила Бойцова.

Участие в мероприятии решили принять не только жилые дворики, но и двор Одесского главпочтамта на ул. Садовой, 10. Там собираются провести занятие по рисованию граффити. А гостей дворика по адресу Спиридоновская, 18/24, например, ждут благотворительная ярмарка картин и мастер-классы, посвященные котам.

На ул. Бунина, 8, можно будет подискутировать о Деволановском спуске с историком Александром Бабичем, а на ул. Жуковского, 34 – написать собственную картину. Подробнее обо всех локациях можно прочесть на страницах мероприятия в Facebook.

Эпицентром фестиваля, по словам организаторов, станет улица Жуковского – там разместят ярмарку общественных организаций, а в двориках проведут видеокурсы и лекции о культуре соседства, установят музыкальные сцены. И если на локациях на других улицах посетителей ждут с 10:00 до 15:00, то на улицу Жуковского советуют подходить уже после обеда.

"Идея такова, что посетитель выходит утром, идет по дворам, а затем в комфортном режиме подтягивается на центральную локацию. Там уже будет активность до 21:00. Будем обращать внимание горожан и гостей на то, что здесь что-то происходит, что во дворах есть жизнь и есть крутые идеи", — говорит куратор фестиваля.

Отметим, что для участия в фестивале мог подать заявку любой двор. Для этого нужно было только зарегистрироваться и выполнить несколько условий, в том числе придумать событие и описать его в заявке.

Организаторы мероприятия надеются, что фестиваль поможет популяризовать одесские дворики как отдельные культурные площадки.

"Мы верим, что, если дворы будут воспринимать как культурную локацию, где живут гостеприимные люди, это будет положительно влиять на отношение людей к тому или иному дворику, увеличит культурное разнообразие, улучшит безопасность и комфорт жизни в городе", – подчеркнула она.

Кроме того, по их словам, фестиваль дает возможность восстанавливать и развивать хорошие отношения с соседями, показывать таланты и находить новых друзей, а также весело и вкусно проводить время".

Жители двориков, которые в этот раз не участвуют в фестивале, могут принести на фест свои идеи и получить помощь для их реализации. Так, на главной локации проведут ярмарку инициатив, где можно будет обсудить самые разные вопросы с представителями всевозможных организаций, начиная от Фонда развития города Одессы до американских благотворительных фондов.

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