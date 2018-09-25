Одесским трамваям – 108 лет: футуристичный "Одиссей", рогатый снегоочиститель и раритетный на угле

В честь 108-летия со дня запуска в Одессе электрического трамвая КП "Одесгорэлектротранс" (ОГЭТ) пригласил горожан в гости. На предприятии показали восстановленный подвижной состав прошлого века и первый вагон эксклюзивного одесского трамвая, который скоро выйдет на городские улицы.

ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. Новенький трамвай, который назвали "Одиссеем", пока можно увидеть только на территории вагоноремонтных мастерских, ведь он еще не вышел на маршрут. Важная отличительная черта новичка — энергоэффективность: он потребляет на 60% меньше электроэнергии, чем используемые в городе чешские "Татры".

По словам главного инженера предприятия Александра Каташинского, благодаря этому снижаются затраты на перевозку пассажиров, что может сдержать подорожание билетов. Такой же выгодой могут похвастать и частично низкопольные трамваи линейки "Каштан", которые собирают на предприятии с 2016 года.

"Одиссей" отличается от "Каштанов", в первую очередь, футуристичным дизайном кузова, за счет которого он выглядит как гость из будущего, и обновленным дизайном салона. На предприятии гордятся, что вагоны разрабатывали специально для Одессы.

"Это, по сути, новый вагон. От старого берутся только тележки (ходовая часть с колесами и тормозными колодками. — Авт.), вагон же собирается с новым оборудованием и с новыми тяговыми двигателями, закупается новый кузов. Уже здесь кузов остекляют, прокладывают проводку, саму систему управления ставят и делают салон. После этого кузов ставят на тележку, и у нас выходит модернизация", — поясняют на предприятии.

Отметим, что тендер на закупку кузовов провели в июле 2018 года. По условиям сделки на 31,7 млн грн, компания из города Бровары до конца года поставит шесть новых корпусов. Коммунальщики надеются ставить на колеса по два "Одиссея" в месяц за счет модернизированной линии сборки.

МУЗЕЙ. Параллельно с этим в мастерских восстанавливают исторический подвижной состав.

"Мы берем исторические чертежи, по которым собираем вагоны. Если нет, то по фотографиям. Ремонтируем кузов, ржавые, прогнившие участки удаляются, навариваются новые, потом проводим покрасочные и отделочные работы. Работа занимает примерно месяц", — рассказывает нам директор нового музея электротранспорта Максим Коновалов.

Сейчас в музее стоят четыре отреставрированных экспоната: поливочно-моечный троллейбус, трамвай-снегоочиститель, платформа вагона 1934 года и раритетный трамвай 1952 года.

"Этот КТМ-1 — единственный в Украине и один из двух в мире. Наш трамвай уникален тем, что он двухсторонний: раньше он был служебным, и в 1970-е ему приделали вторую кабину сзади", — поясняет экскурсовод, добавляя, что в зимнее время такие трамваи отапливались еще углем.

К слову, все восстановленные экспонаты на ходу, а снегоочиститель вполне можно использовать в снегопад. Здесь рассказывают и о первом общественном транспорте — конке, об истории одесского фуникулера и сложной работе во времена Второй мировой, когда на одном из маршрутов работала водителем 12-летняя девочка.

Гостям такая экскурсия пришлась по душе.

"Я здесь в первый раз, поэтому все интересно и ново. Особенно история о 12-летней девочке. Это, конечно, запоминающийся момент", — рассказала одесситка Ирина.

Музей зовет на экскурсии в выходные с 11:00 до 13:00. Посещение в другое время нужно согласовывать по телефону (066) 161-68-15.

Ранее мы писали, что в Одессе презентовали дизайнерский трамвай "Одиссей".

Напомним, к концу года в Одессе обещают запустить долгожданный скоростной трамвай "Север — Юг", который должен соединить отдаленные от центра поселок Котовского и район Таирово. Однако, как выяснилось, четкий план могут нарушить банальные пробки. "Сегодня" выяснила, какие изменения ждут общественный транспорт и какие сложности могут возникнуть в инфраструктурном проекте.

Кроме того, Одесса получила шесть новых троллейбусов из Беларуси.

Также мы писали, что одесские чиновники пытаются решить проблему нехватки парковок. Проблема становится все более острой с приближением туристического сезона, когда к многочисленным машинам местных жителей добавляются "железные кони" приезжих. По словам власть имущих, генплан города предусматривает 19 мест для строительства таких объектов, однако желающих вкладывать деньги в проект пока не нашлось.