Одесский аэропорт остановил работу: что произошло

Обслуживание пассажирских рейсов приостановили на несколько часов

Новый терминал аэропорта в Одессе / Фото: Полина Мордынская, Сегодня

В Одессе приостановил работу аэропорт – как предупредили пассажиров, обслуживание рейсов приостановлено с 11:30 до 17:00 четверга, 13 февраля.

В сообщении на официальной странице воздушных ворот "Южной Пальмиры" указано, что причина приостановки работы связана со строительством аэродромного комплекса.

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Также в аэропорту предложили пассажирам, которые хотели бы выяснить детали о переносе рейсов, обращаться в представительства авиакомпаний.

Напомним, ранее в аэропорту Запорожья произошла потасовка между туристами и пограничниками . По словам пограничников, нетрезвая супружеская пара решила самостоятельно разгрузить свой багаж, а на замечание отреагировала агрессивно. Впрочем, сами туристы рассказывают совсем другую версию инцидента. По словам очевидцев, пограничники сами накинулись на пассажиров и стали бить людей.

Ранее пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по салону босиком.

Кроме того пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.

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