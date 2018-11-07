Одесский авиазавод снова ремонтирует самолеты для страны-члена НАТО
Основная трудность для чешского производителя заключается в том, что на самолетах стоит двигатель АИ-25ТЛ украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс"
Фото: Сергея Смоленцева/«Думская»
Фото: Сергея Смоленцева/«Думская»
Фото: Сергея Смоленцева/«Думская»
Семь учебно-боевых самолетов L-39ZA военно-воздушных сил Болгарии ремонтирует сейчас Одесский авиационный завод.
Как стало известно, работы предприятию заказала частная компания Jotov&Son, которая выиграла объявленный болгарским министерством обороны тендер на ремонт и дальнейшее обслуживание крылатых машин. Йотовы получат из бюджета РБ 8,61 млн евро. Сколько из них достанется одесскому заводу, неизвестно, – пишет "Думская".
В поисках подрядчика болгары выбирали из нескольких фирм. Соперником Jotov&Son был непосредственный производитель L-39 — чешское предприятие Aero Vodochody.
Первоначально чехи потребовали за свои услуги больше 16 миллионов евро, потом согласились сделать эту работу за 10 миллионов, однако Jotov&Son демпингнул — заручившись поддержкой одесситов, предложил 8,61 миллионов — и выиграл.
Основная трудность для чешского производителя заключается в том, что на самолетах стоит двигатель АИ-25ТЛ украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс". У Aero Vodochody нет ни лицензии, ни технологии для его ремонта, одесситы же освоили полный цикл ремонта и модернизации L-39 (включая ремонт запорожского двигателя) еще в конце 1990-х годов, поэтому смогли предложить намного более адекватную цену. Ну и заработные платы у нас намного ниже, к сожалению, чем в Чехии, и это в данном случае — конкурентное преимущество.
Правда, проиграв тендер, чешский производитель предупредил болгарского эксплуатанта о полном снятии своей гарантии на эту технику, намекая, что одесский ремонт может оказаться некачественным.
Частная компания "Йотов и сын" предоставляет свои самолеты для обучения летчикам болгарских ВВС, а также занимается их ремонтом и обслуживанием.
L-39ZA является ударной модификацией учебно-боевого L-39C. Основное отличие ZA от С состоит в двухствольной 23-мм пушке ГШ-2-23, установленной в носовой части фюзеляжа под кабиной и закрытой обтекателем. В связи с этим вся компоновка передней части самолета претерпела серьезные изменения.
Одесский авиазавод уже более 20 лет ремонтирует и модернизирует самолеты для Воздушных сил Украины. Все L-39М1 и L-39М ВСУ модернизированы заводчанами из базовой модификации L-39С. Завод является старейшим украинским авиапредприятием, созданном в 1911 году.
Ранее мы писали, что Одесский авиационный завод продолжает работать над своим самолетом Y1 "Дельфин", который совсем недавно был запущен в производство, но продолжает совершенствоваться. Почти ежедневно над микрорайоном "Школьный" слышен гул авиационных двигателей: летчики испытывают в небе новшества, вносимые конструкторами.
Также напомним, что Одесский авиационный завод несколько месяцев назад начал серийную сборку самолетов собственной конструкции. Самолет называется Y1 "Дельфин".
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