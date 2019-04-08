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Одесский губернатор отказался уходить в отставку

Сегодня, 14:02

Степанов ждет решения Кабмина

Максим Степанов. Фото: odessa.net.ua
Максим Степанов. Фото: odessa.net.ua.
Одесский губернатор отказался уходить в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b2a/711/5cab2a711bda4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b2a/711/5cab2a711bda4.jpg Одесса Степанов ждет решения Кабмина

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, отстраненный от должности указом президента, отказался покидать свой пост.

На брифинге, созванном сегодня в ОГА, Степанов заявил, что считает указ президента Украины о его отстранении незаконным, поскольку председателей местных администраций можно уволить только по представлению Кабмина.

"Вчера а некоторых СМИ появилась информация о моем увольнении. Губернатор – перед вами – никаких заявлений я писать не собираюсь", – заявил Степанов.

По его словам, в ходе визита президента Порошенко в Одесскую область 5 апреля глава государства действительно предлагал ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако Степанов отказался.

"Пару часов назад на сайте Президента появился указ о моем отстранении от должности. Странный документ. Каждый юрист может сказать, что он не законен. Президент вышел за границы закона и конституции. Первый тур прошел законно в Одесской области. Без подкупов и использования админресурса. Нравится это кому то или нет, это является фундаментальными вещами в системе европейских ценностей", – продолжил Степанов.

По словам Степанова, уволить его президент может только по представлению Кабмина, а такого представления пока нет. В этой ситуации Степанов намерен и далее выполнять свои обязанности.

Как сообщалось, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации покушения на Екатерину Гандзюк, госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Ранее глава Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев написал заявление об увольнении.

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Тег Одесса, отставка, губернатор, бунт, Степанов

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