Одесский губернатор отказался уходить в отставку
Степанов ждет решения Кабмина
Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, отстраненный от должности указом президента, отказался покидать свой пост.
На брифинге, созванном сегодня в ОГА, Степанов заявил, что считает указ президента Украины о его отстранении незаконным, поскольку председателей местных администраций можно уволить только по представлению Кабмина.
"Вчера а некоторых СМИ появилась информация о моем увольнении. Губернатор – перед вами – никаких заявлений я писать не собираюсь", – заявил Степанов.
По его словам, в ходе визита президента Порошенко в Одесскую область 5 апреля глава государства действительно предлагал ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако Степанов отказался.
"Пару часов назад на сайте Президента появился указ о моем отстранении от должности. Странный документ. Каждый юрист может сказать, что он не законен. Президент вышел за границы закона и конституции. Первый тур прошел законно в Одесской области. Без подкупов и использования админресурса. Нравится это кому то или нет, это является фундаментальными вещами в системе европейских ценностей", – продолжил Степанов.
По словам Степанова, уволить его президент может только по представлению Кабмина, а такого представления пока нет. В этой ситуации Степанов намерен и далее выполнять свои обязанности.
Как сообщалось, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации покушения на Екатерину Гандзюк, госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Ранее глава Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев написал заявление об увольнении.
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