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Одесский облсовет уволил Ройтбурда с должности главы Художественного музея

4 сентября, 12:22

Художника решили уволить за игнорирование запросов по финансовой деятельности музея

Александр Ройтбурд

Александр Ройтбурд / Фото: Думская

Одесский областной совет расторг контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом.

За его увольнение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали, сообщает "Думская".

Вопрос о расторжении контракта был внесен в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы по финансовой деятельности музея и издевается над ними.

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Кроме того, Кобыльков заявил, что якобы с подачи Ройтбурда, некий россиянин избил бывшего директора музея Виталия Абрамова.

"Этот человек, который последние 50 лет отдал искусству, был избит, он получил гипертонический криз, ушибы, у него надорвано ухо", — заявил Алексей Кобыльников.

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Стоит подчеркнуть, что категорически против увольнения Ройтбурда выступила временно исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова, которая обвинила инициаторов решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.

"Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорянки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?" — отметила она.

Однако убедить коллег она не смогла.

Напомним, ранее депутаты Одесского областного совета уже попытались уволить Ройтубра. Добавим также, что Ройтбурд работал директором одесского музея с марта 2018 года, а до этого он победил в конкурсе на эту должность еще в декабре 2017-го.

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Одесса музей депутаты одесская область Ройтбурд облсовет

Источник: Сегодня

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