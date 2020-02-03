Одесский отель отказался принимать туристов из Китая: как это объяснили

Эти меры ввели из-за вспышки коронавируса в Поднебесной

Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Коронавирус из Китая еще не добрался до Украины, но в Одессе уже ввели меры предосторожности из-за эпидемии смертельной болезни. Один из пятизвездочных отелей города отказался принимать туристов из Поднебесной, сообщает Оdessa Оnline.

Запрет ввели в отеле "Калифорния" на улице Еврейской. Администрация отеля уже разместила на стойке регистрации соответствующее объявления.

Фото: odessa.online

"Мы смотрим паспортные данные. Если клиент прибыл из Китая, то мы вынуждены ему отказать в поселении из-за коронавируса. Мы беспокоимся о здоровье наших постояльцев", - рассказала администратор заведения.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в Украине достаточно инфекционистов, которые знают что нужно делать в случае занесения и распространения в нашей стране нового коронавируса 2019-нCoV.

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А врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, для кого коронавирус представляет самую большую угрозу, и рассказал, какие меры никогда не спасут человека от вируса.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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