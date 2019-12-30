Одесский подросток с газовым баллончиком обнес ломбард на пол миллиона гривен

Парень распылил газ из баллончика работнице в лицо

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В Одессе правоохранители задержали подростка, который похитил из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на 500 тыс. грн.

Как сообщили в Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено на проспекте Добровольского в Суворовском районе города. Неизвестный зашел в помещение и распылил его работнице в лицо газ из баллончика.

"Злоумышленник был с сообщником. Пока один находился снаружи, наблюдая, чтобы никто не зашел внутрь, второй разбил витрину и похитил драгоценности на сумму более полумиллиона гривен", – сообщили в главке.

Правоохранители установили местонахождение одного из подозреваемых, им оказался 16-летний местный житель.

Полицейские открыли уголовное производство по факту разбоя. Подросток содержится под стражей. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение другого фигуранта.

Напомним, недавно в Киеве задержали 14-летнего подростка, который ударил мужчину ножом. Между двумя знакомыми возник конфликт, в результате которого один ударил другого ножом в живот и бедро.

А в Одессе две жительницы Белгород-Днестровского района подсыпали новым знакомым из Винницкой области снотворное в алкоголь и ограбили их. Для одного из пострадавших доза, смешанная со спиртным, оказалась смертельной .

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