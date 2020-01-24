Одесский разбой "оборотней в погонах": появились новые подробности и видео

В полиции рассказали, как удалось выйти на след злоумышленников

/ Фото: Нацполиция

Стали известны детали резонансного преступления в Одесской области, когда по подозрению в организации разбойного нападения был задержан действующий полицейский, а также бывший сотрудник правоохранительных органов.

"После детальной проверки предварительные сведения о готовящемся преступлении подтвердились. 27-летний старший сержант в сговоре с 30-летним бывшим коллегой и двумя гражданскими лицами с целью завладения деньгами и ценностями, разработали план разбойного нападения на жилье супругов", – сообщила в комментарии "Сегодня" спикер департамента Олеся Бойко.

Оказалось, что семья фермера, на которую планировалось нападение, проживает в Окнянском районе, а сообщники "подготовили средства маскировки, оружие и распределили роли".

По данным полиции, собранные материалы были направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований, после чего под процессуальным руководством прокуратуры следователи начали расследовать уголовное производство, открытое по статье "Разбой, совершенный группой лиц".

"Эти люди дождались полуночи и пошли "на дело". Сотрудник полиции перелез через забор и через входные двери проник в дом. Однако, после этого угодил в руки сотрудников Департамента внутренней безопасности", – заявили в полиции.

Во время обыска у задержанного были обнаружены и изъяты служебное удостоверение сотрудника полиции, специальный полицейский жетон, пистолет с резиновыми пулями, рулон скотча, рукавицы. На обуви были носки (очевидно, для того, чтобы не оставлять следов обуви – Авт.) и другое.

"Одновременно оперативники внутренней безопасности, следователи ГБР и бойцы КОРДа задержали и его сообщника – бывшего полицейского. У него были обнаружены балаклава, стартовый пистолет и водительское удостоверение. А в его авто нашли мобильный телефон и наручники. Сейчас двое фигурантов задержаны и отправлены в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что действующему сотруднику полиции инкриминируют покушение на разбой, совершенный при проникновении в жилье, а бывшему полицейскому – в пособничестве к подготовке разбоя. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения и решит их судьбу в целом.

Напомним, ранее в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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