Одесский суд наказал молдаванина, который предлагал пограничнику взятку

Сегодня, 11:35

Взяточника-молдаванина приговорили к серьезному штрафу

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области гражданина Молдовы, который пытался подкупить украинского пограничника, приговорили к серьезному штрафу. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Приговором Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области от 11 сентября 2018 года гражданин Молдовы был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8500 гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, суд решил применить к обвиняемому специальную конфискацию и изъять в собственность государства 1500 гривен, которые предназначались на взятку.

"Во время судебного рассмотрения установлено, что 25 августа 2018 года гражданин Т., находясь во время проверки документов в пункте пропуска "Паланка" за беспрепятственный выезд с территории Украины в Молдову по недействительному паспорту попытался подкупить инспектора пограничного контроля, старшего прапорщика С., предложив ему 1500 гривен", – добавил Лысенко.

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Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Данные были получены в ходе спецмониторинга, а проверки велись с участием финансовой разведки.

Между тем, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
взятка, Молдова, одесская область, пограничник, Белгород-Днестровский

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Источник:

"Сегодня"

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