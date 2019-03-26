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Одесский суд вынес приговор диверсанту, взорвавшему рельсы под поездом

Сегодня, 15:59

Диверсанту удалось скрыться с места преступления, но вскоре он был задержан и взят под стражу

Фото: timer.od.ua
Фото: timer.od.ua.
Одесский суд вынес приговор диверсанту, взорвавшему рельсы под поездом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2c/361/5c9a2c36171ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2c/361/5c9a2c36171ac.jpg Одесса Диверсанту удалось скрыться с места преступления, но вскоре он был задержан и взят под стражу

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор гражданину Республики Молдова Владимиру Дьяченко, который признан виновным в устройстве диверсии 24 декабре 2014 года на Одесской железной дороге. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений Малиновского райсуда.

Суд установил, что гражданин Молдовы, который проживал в Тирасполе, согласился за вознаграждение в 1000 долларов заложить и привести в действие взрывное устройство под железнодорожным полотном перед приближением грузового поезда №3057.

В приговоре указано, что в результате диверсии были разрушены шпалы и рельсы, а также был разрушен электровоз, создав при этом угрозу жизни и здоровью личного состава поезда и сотрудников моторвагонного депо. Диверсанту удалось скрыться с места преступления, но вскоре он был задержан и взят под стражу. 

За умышленный подрыв железнодорожного пути иностранца приговорили к лишению свободы на 6 лет и 3 месяца. Кроме того, администрация "Укрзализныци" стянула с диверсанта средства за восстановление шпал, рельсов и ремонт электровоза.

Напомним, 24 декабря 2014 на Одесской железной дороге произошел взрыв, в результате которого разорвало шпалу и рейсу. 

Как напоминает Таймер, гражданин Республики Молдовы Владимир Дьяченко, постоянно проживающий в Тирасполе, в мае 2014 года, в интернет-клубе, где он работал, познакомился с мужчиной, который представился активистом Куликова поля Виталием Будько ("Боцманом"). Будько неоднократно высказывал Дьяченко свое негативное отношение к действующей власти в Украине. В декабре 2014 года Будько предложил Дьяченко устроить в Одессе диверсию, за что пообещал последнему 1000 долларов. Приднестровец согласился.

В декабре 2014 года Будько передал Дьяченко и двоим его товарищам (один не установлен следствием, второй – скрывается и находится в розыске) взрывное устройство. Впоследствии они пересекли границу с Приднестровьем в обход официальных проходных пунктов и добрались до Одессы. Здесь Дьяченко заложил взрывное устройство в районе моторвагонного депо Одесской железной дороги (Овидиопольская дуга, 6) и привёл его в действие во время движения состава с дизельным топливом. В результате взрыва была повреждена ветка рельсовой колеи и разрушены две шпалы, также был поврежден вагон состава. 

"В марте 2016 года Дьяченко был задержан, с тех пор он находился под стражей. Долгое время он отказывался признавать вину и называл дело сфабрикованным. Однако спустя почти три года пребывания в СИЗО практически без какого-либо движения его дела, он все-таки решил пойти на сделку со следствием: признал вину, хотя и отказался давать какие-либо показания. В результате он получил куда более мягкий приговор, чем предусматривает ст. 113 УК Украины (диверсия), сроки по которой обычно "стартуют" с отметки в десять лет лишения свободы. Кроме того, каждый день пребывания в СИЗО учтен ему как два дня отбывания наказания", – пишет издание.

Напомним, в Одесской области полицейские начали расследование хулиганства с использованием гранаты. Опасный предмет на воротах своего дома обнаружил житель одного из сел Килийского района.

Напомним, ранее мы сообщали о взрыве в одной из квартир многоэтажки в Киеве, в результате которого погиб мужчина. Позже в полиции выяснили, что погибшим оказался 28-летний россиянин, которого разыскивали за совершение убийства в Украине. По предварительным выводам экспертов, причиной взрыв могла стать неосторожность при обращении с самодельным взрывным устройством.

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Тег взрыв, железная дорога, приговор, взрывное устройство, диверсант

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