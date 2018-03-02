Одесский суд вынес приговор участникам смертельной драки

Сегодня, 13:39

Двое участников пьяной драки, в которой был убит человек, получили тюремные сроки

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Одесской области за жестокое избиение и убийство человека двое участников пьяной драки получили тюремные сроки.

Соответствующее решение принял суд в Одесской области, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"В Одесской области за избиение и умышленное убийство человека приговорены двое мужчин: один – на 12 лет тюрьмы, а его сообщник за жестокое избиение – на 3 года лишения свободы", – отметил он.

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Лысенко напомнил, что преступление было совершено в январе 2017 года, когда трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеяли драку, жестоко избили и нанесли несколько ударов кухонным ножом жителю села Степовое. Позже один из участников драки задушил потерпевшего. 

Напомним, ранее в Одессе копы нашли в одной из квартир на Молдованке нашли тело девушки с отрезанной головой.

Также мы писали о жестоком преступлении в Одесской области, когда насильник бросил 11-летнюю девочку в лесополосе. Полузамерзшего ребенка нашли под утро
Одесса, убийство, приговор, одесская область

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"Сегодня"

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