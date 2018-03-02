Одесский суд вынес приговор участникам смертельной драки

Двое участников пьяной драки, в которой был убит человек, получили тюремные сроки

В Одесской области за жестокое избиение и убийство человека двое участников пьяной драки получили тюремные сроки.

Соответствующее решение принял суд в Одесской области, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"В Одесской области за избиение и умышленное убийство человека приговорены двое мужчин: один – на 12 лет тюрьмы, а его сообщник за жестокое избиение – на 3 года лишения свободы", – отметил он.

Лысенко напомнил, что преступление было совершено в январе 2017 года, когда трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеяли драку, жестоко избили и нанесли несколько ударов кухонным ножом жителю села Степовое. Позже один из участников драки задушил потерпевшего.

Напомним, ранее в Одессе копы нашли в одной из квартир на Молдованке нашли тело девушки с отрезанной головой.

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