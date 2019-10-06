Одесский учитель физики стал одним из самых популярных видео-блогеров Украины

Павел Виктор / Фото: Сегодня

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Учитель физики из Ришельевского лицея Одессы Павел Виктор стал одним из самых популярных блогеров Украины – его ролики на Youtube посмотрели более 15 миллионов раз.

Как сообщил сам преподаватель в своем Facebook, на канал, где он размещает записи своих уроков, подписались 325 тысяч человек во всем мире.

Павел Виктор стал популярен благодаря тому, что начал выкладывать в Youtube записи своих уроков, которые он ведет в очень доступном и творческом стиле.

В прошлом году с учителем случилась беда: несколько молодчиков ограбили его, когда тот возвращался домой на велосипеде. Падая с двухколесного, он получил перелом, и ему потребовалась длительная реабилитация. Несмотря на это, во время нашей встречи он уже был решительно настроен на новые спортивные свершения.

"В прошлое воскресенье проехали 40 км на велосипедах. Мы готовим команду лицея, которая будет участвовать в велоралли "100 км за 10 часов". Я пока не уверен, поеду или нет, но очень хочу и надеюсь поехать", – рассказал нам Павел Виктор.

В первый раз он участвовал в заезде в 2009-м, на следующий год к нему присоединились несколько учеников. Постепенно велодвижение росло, и в этом году лицей выступит целой командой из 14 человек, а некоторые вызвались быть волонтерами на ралли.

"В школе ты не просто учитель, но и человек. Все, что ты умеешь, находит свое применение. Я увлекаюсь туризмом, мы ездим с ребятами на велосипедах в дальние путешествия, на сотни километров по Украине. Есть еще такое у нас мероприятие, называется экологическая экспедиция, где обычно участвует под сотню детей. Мы вывозим их в красивые места, обычно идем вдоль берега реки, но они не просто ходят с рюкзаком, а изучают геологию места, составляют карту, наблюдают за небом, измеряют характеристики реки – это очень интересно", — говорит учитель.

Напомним, в 2009 году Павел Виктор победил во всеукраинском конкурсе "Учитель года". А позже педагог стал еще и заслуженным учителем Украины.

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