Одесскому охотнику, который вместо волка застрелил бригадира, вынесли приговор

Мужчина получил приговор с испытательным сроком

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Ивановский районный суд Одесской области вынес приговор местному жителю, который застрелил товарища во время охоты на волков.

Как сообщается в Едином реестре судебных решений, трагедия произошла в феврале 2019 года в районе села Конопляное.

Подсудимый пробирался между машиной и кустом шиповника, ружье при этом висело у него дулом назад. Каким-то образом колючая ветка попала на спусковой крючок, и прогремел выстрел. Заряд попал в живот бригадиру охотников — 73-летнему Владимиру Чабану. От полученных ранений позже он скончался в больнице.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал охотника виновным в убийстве по неосторожности (часть 1 ст. 119 УК Украины), но решил, что его исправление возможно без отбытия реального срока. Мужчина получил три с половиной года заключения с испытательным сроком в два года.

Напомним, ранее в Одессе две сестры насмерть отравили снотворным дальнобойщика из Винницкой области. Женщины пытались ограбить двоих мужчин и "перестарались".

Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

А в Киеве парень получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство товарища. Злоумышленника задержали, когда он прятался под кроватью на месте преступления.

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