Одесской области грозит наводнение: вода в Днестре поднялась до опасной отметки (фото)

Вода уже поднялась до уровня дорожного полотна Одесса - Рени

В Одесской области уровень воды в нижнем течении Днестра и на реке Турунчук достиг опасной отметки и по состоянию на 2 июля продолжает повышаться, что грозит региону подтоплением.

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В настоящий момент уже подтоплено село Граденицы Одесской области, движение на трассе Одесса – Киев пока не останавливали, сообщили в Бассейновом управлении водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.

"На реке Днестр … уровень воды достиг опасной отметки, но подтопления пока не произошло благодаря защите территории насосной станции и регулированию воды в транспортирующем канале", - говорится в сообщении.

Между тем, на низких участках трассы Одесса – Рени вода уже поднялась до уровня дорожного полотна. Поймы вдоль нижнего Днестра заполнены водой.

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Уровень воды в Турунчуке, у водного поста в селе Троицкое составил 280 см над нулем поста (до опасной отметки 10 см). Наблюдается подтопление приусадебных участков в селах Троицкое и Граденицы.

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Также продолжается заполнение водой междуречья Днестр – Турунчук, что позволило безопасно пропустить поводковую волну в нижнем течении Днестра.

Напомним, ранее спасатели предупреждали, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в Винницкой, Одесской, Закарпатской и Волынской областях, что может привести к наводнению.

Отметим, что в четырех западных областях страны по состоянию на 27 июня остаются затопленными 180 населенных пунктов – там сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов.

Кроме того, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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