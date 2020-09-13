Одесскую филармонию отреставрируют в рамках "Большой стройки": названы сроки

В Одессе отреставрируют памятник архитектуры национального значения – здание Новой биржи, где сейчас размещена филармония.
Проект включат в программу "Большая стройка", заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки.
"Государство должно провести глобальную реконструкцию. Должны быть серьезные капиталовложения", — заявил он.
В свою очередь глава Одесской обладминистрации Максим Куцый отметил, что в 2021 году из областного бюджета хотят выделить деньги на разработку проекта реконструкции здания, а ремонтные работы завершат через два года.
"Надо делать. Не хочется войти в реставрацию на пять-десять лет. <…> На следующий год мы начинаем "Большую стройку" в культуре. Мы выбираем приоритетные объекты культурного наследия по всей стране", — сказал Зеленский.
Как сообщает "Думская", архитектор и член Консультационного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области Максим Васалатий также подтвердил, что здание нуждается в реставрации.
"По внешнему осмотру есть технологические трещины от фундамента, которые тянутся до венчающего карниза. Таких трещин две — со стороны Пушкинской и по Бунина над главным входом. Кроме того, у меня есть подозрение, что здание постепенно начинает съезжать в сторону моря", - отметил Васалатий.
Напомним, ранее президент объяснил, почему "Большая стройка" в стране идет медленно.
Также Зеленский заявил, что до конца года в Украине будет построено около 500 км дорог в рамках госпрограммы "Большая стройка".
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