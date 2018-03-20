Одесскую инфекционную больницу ждет ремонт на 17 млн

В Одессе планируют провести капитальный ремонт городской инфекционной больницы на ул. Пастера, которая приняла первых пациентов еще в XIX веке. Некоторые корпуса лечебницы уже давно нуждаются в реконструкции, но руки до них дошли только сейчас.

В этом году собираются восстановить отделение №4, которое из-за аварийного состояния закрыли еще в 2015 году. Власть имущие уверяют, что проектная документация для восстановительных работ уже готова. "Она находится на экспертизе", — рассказали "Сегодня" в мэрии.

Проект капитального ремонта обошелся городской казне почти в 1 млн грн: весной 2017-го управление капитального строительства провело два тендера на разработку плана ремонта (705,1 тыс. грн) и инженерных сетей (238,6 тыс. грн), которые выиграл архитектор Дмитрий Якушев, оказавшийся, как ни странно, единственным, кто пожелал взяться за такую работу. На разработку он потратил менее года. "Совершенно рядовой объект", — поделился с нами архитектор.

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В муниципалитете говорят, что во время капитального ремонта планируют укрепить стены и фундамент здания, заменить и утеплить кровлю, отремонтировать фасад, выполнить перепланировку корпуса в соответствии с современными нормами, а также обновить инженерные системы и привести в порядок территорию. Ориентировочная стоимость работ составляет 17 млн грн, но к моменту выбора исполнителя сумма еще может поменяться.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. Тем временем в самой лечебнице поясняют, что ремонт отделения №4 даст зеленый свет восстановлению самого большого и старого здания больницы, известного как Циркульный корпус. Как пояснила нам главврач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, в отремонтированное помещение переведут приемное отделение, которое сейчас находиться в старинном здании — соответственно, последнее освободится для реконструкции.

Сейчас работает лишь одно крыло Циркульного корпуса. Второе — полузаброшенное, и скрывается за строительными лесами, хотя это одно из первых каменных строений города, сооруженных еще в начале XIX века по инициативе герцога Ришелье. Это здание является памятником архитектуры и градостроительства национального значения, а это, скорее всего, усложнит процесс согласования его ремонта. "Согласование по нему нужно получать в Министерстве культуры. Пока рано об этом говорить, но мы можем сказать, что все будет соответствовать требованиям законодательства", — заверили "Сегодня" в мэрии.

ХВАЛЯТ КОРПУС

Одесситы, которым довелось полежать тут на больничной койке, говорят, что ремонт в старых зданиях просто необходим, ведь там гуляют сквозняки и появляется плесень. А вот корпус, открытый в 2015-м, хвалят за удобные боксы и компетентных врачей, правда, журят за уборку.

"Новое отделение, хорошие палаты. Моют, конечно, плоховато, но, может, это смена такая была", — рассказала одесситка Николь.

Напомним, Днепру вернули десяток больниц.