Одесскую инфекционную больницу ждет ремонт на 17 млн

Сегодня, 06:23

В больнице сделают перепланировку и поменяют старые коммуникации

Циркульный корпус. К ремонту одного из старейших зданий Одессы смогут приступить после восстановления корпуса отделения №4
Циркульный корпус. К ремонту одного из старейших зданий Одессы смогут приступить после восстановления корпуса отделения №4

В Одессе планируют провести капитальный ремонт городской инфекционной больницы на ул. Пастера, которая приняла первых пациентов еще в XIX веке. Некоторые корпуса лечебницы уже давно нуждаются в реконструкции, но руки до них дошли только сейчас.

В этом году собираются восстановить отделение №4, которое из-за аварийного состояния закрыли еще в 2015 году. Власть имущие уверяют, что проектная документация для восстановительных работ уже готова. "Она находится на экспертизе", — рассказали "Сегодня" в мэрии.

Проект капитального ремонта обошелся городской казне почти в 1 млн грн: весной 2017-го управление капитального строительства провело два тендера на разработку плана ремонта (705,1 тыс. грн) и инженерных сетей (238,6 тыс. грн), которые выиграл архитектор Дмитрий Якушев, оказавшийся, как ни странно, единственным, кто пожелал взяться за такую работу. На разработку он потратил менее года. "Совершенно рядовой объект", — поделился с нами архитектор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В муниципалитете говорят, что во время капитального ремонта планируют укрепить стены и фундамент здания, заменить и утеплить кровлю, отремонтировать фасад, выполнить перепланировку корпуса в соответствии с современными нормами, а также обновить инженерные системы и привести в порядок территорию. Ориентировочная стоимость работ составляет 17 млн грн, но к моменту выбора исполнителя сумма еще может поменяться.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. Тем временем в самой лечебнице поясняют, что ремонт отделения №4 даст зеленый свет восстановлению самого большого и старого здания больницы, известного как Циркульный корпус. Как пояснила нам главврач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, в отремонтированное помещение переведут приемное отделение, которое сейчас находиться в старинном здании — соответственно, последнее освободится для реконструкции.

Сейчас работает лишь одно крыло Циркульного корпуса. Второе — полузаброшенное, и скрывается за строительными лесами, хотя это одно из первых каменных строений города, сооруженных еще в начале XIX века по инициативе герцога Ришелье. Это здание является памятником архитектуры и градостроительства национального значения, а это, скорее всего, усложнит процесс согласования его ремонта. "Согласование по нему нужно получать в Министерстве культуры. Пока рано об этом говорить, но мы можем сказать, что все будет соответствовать требованиям законодательства", — заверили "Сегодня" в мэрии.

ХВАЛЯТ КОРПУС

Одесситы, которым довелось полежать тут на больничной койке, говорят, что ремонт в старых зданиях просто необходим, ведь там гуляют сквозняки и появляется плесень. А вот корпус, открытый в 2015-м, хвалят за удобные боксы и компетентных врачей, правда, журят за уборку.

"Новое отделение, хорошие палаты. Моют, конечно, плоховато, но, может, это смена такая была", — рассказала одесситка Николь.

Напомним, Днепру вернули десяток больниц.
медицина, ремонт, больницы, больница, архитектор, отделение, корпус

Вы сейчас просматриваете новость "Одесскую инфекционную больницу ждет ремонт на 17 млн". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

В Киеве из-за воров месяцами не работают лифты

Вчера, 09:56

Половине лифтов нужен срочный капремонт  

Коммуналка

В Киеве ремонтируют дороги: обещают обновить две транспортные развязки и Шулявский мост

16 Марта, 10:09

В ближайшее время начнется масштабная реконструкция ул. Академика Туполева и просп. Палладина
Загрузка...

Одесса

Фото: pixabay.com

Реформа: дорогами Одесской области займется новая служба

16 Марта, 06:23

Орган должен будет организовывать ремонт вверенных ему дорог и строить новые, проводить необходимые для этого тендеры и устранять последствия стихийных бедствий

Днепр

Разноцветные пуфы и бассейн: в Днепропетровской области работает уникальная школа

16 Марта, 05:37

Фасад школы украшают плиты ярких цветов, а внутри — просторные светлые коридоры с разноцветными пуфами и игра "классики" на полу
Загрузка...