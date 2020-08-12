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Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)

12 августа, 15:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ветер повалил деревья

В Одессе прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки.

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В сети появились фото и видео непогоды, которая застала врасплох город 12 августа.

Видео: Telegram/Х Одесса

Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам льется непрерывный поток воды.

Видео: Telegram/Х Одесса

Как сообщает "Думская", ссылаясь на КП "Одесгорэлектротранс", на улице Лунина упала на электросети крупная ветка. Временно не курсируют троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13.

Кроме того, на 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы, заблокировав работу трамвая №17.

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А на узкой проезжей части улицы Генуэзской образовалась пробка, из которой машины в отчаянии пытаются вырваться через прилегающие переулки.

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Также не выдержала мощного потока воды ливневая канализация – переполненный коллектор извергал обратно на улицы излишки воды.

Ранее мы сообщали, что на Днепр обрушился мощный ливень и град – улицы ушли под воду.

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Также напомним, в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Одесса дождь непогода ливень гроза
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