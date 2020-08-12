Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)

В Одессе прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки.
В сети появились фото и видео непогоды, которая застала врасплох город 12 августа.
Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам льется непрерывный поток воды.
Как сообщает "Думская", ссылаясь на КП "Одесгорэлектротранс", на улице Лунина упала на электросети крупная ветка. Временно не курсируют троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13.
Кроме того, на 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы, заблокировав работу трамвая №17.
А на узкой проезжей части улицы Генуэзской образовалась пробка, из которой машины в отчаянии пытаются вырваться через прилегающие переулки.
Также не выдержала мощного потока воды ливневая канализация – переполненный коллектор извергал обратно на улицы излишки воды.
Ранее мы сообщали, что на Днепр обрушился мощный ливень и град – улицы ушли под воду.
Также напомним, в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев.
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