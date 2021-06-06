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Одессу накрыла непогода: в городе начался град, улицы затопило (видео)

6 июня, 14:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Одессе 6 июня пошел град с дождем – что натворила непогода в городе

В воскресенье, 6 июня, Одессу накрыла непогода. Там идет дождь и град, некоторые участки дороги затопило.

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Очевидцы публикуют фото и видео в соцсетях.

В районе жилищного массива "Черемушки" сегодня выпал град.

Одновременно с ним идет дождь.

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Также в результате ливня затопило перекресток в районе улиц Гайдара и Филатова.

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Работники водоканала уже на месте, они пытаются откачать воду, но пока безрезультатно.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, кроме осадков в Одесской области сегодня ожидается гроза. Непогода будет продолжаться еще три дня, после чего синоптики обещают улучшение. При этом на улице все время будет тепло – 22-25 градусов.

Напомним, ранее ливень затопил Мариуполь. Из-за сильного дождя дороги оказались затопленными, у местных жителей погибла домашняя птица.

Также сайт "Сегодня", традиционно сравнив три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов, выяснил, что ждет Украину в первом летнем месяце – июне.

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