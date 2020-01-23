Одессу охватил масштабный пожар: подробности, фото, видео

/ Фото: ГСЧС

В Одессе вспыхнул масштабный пожар. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, спасатели тушат возгорание камыша на открытой территории.

"23 января в 12:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Одессе, Балтская дорога, на открытой территории горит камыш. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит камыш тремя отдельными очагами на площади 3 тыс. м. кв.", – рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, сложность тушения пожара заключается в неблагоприятных погодных условиях, в частности, сильном ветре. Также из-за быстрого распространения огня произошло возгорание заброшенной здания.

Реклама

В свою очередь очевидцы в соцсети постят фото и видео ЧП. По словам Руслана Самоварова, огонь видео со стадиона "Черноморец".

"Языки пламени прямо видны. Не понимаю, почему ничего нельзя сделать с этими камышами, которые горят каждый год, возле частных домов", – задается вопросом Руслан.

Как сообщает "Думская", в результате пожара в одесском поселке Большевик, что в Суворовском районе, огонь уничтожил 4,5 га тростника и кустарников. Но это еще не все – пламя перекинулось на пристройку одного из домов по улице Флотской,25.

Пристройка сгорела полностью. Прибывшие на вызов спасатели вовремя локализовали и потушили огонь, не дав ему переброситься на дом.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Ивано-Франковской области бушевали сильные пожары – вспыхнула сухая трава. Пламя уже потушили спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Только за прошлые сутки, 22 января, пожарные ликвидировали 28 пожаров – горели сухая трава и мусор.

А в пригороде Киеве утром 23 января вспыхнул крупный пожар на строительстве нового жилищного комплекса. Возгорание произошло в высотном здании на улице Образования, 17 в поселке Крюковщина, рядом с Вишневым.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за глобального потепления выросло число пожаров в Украине. Подробнее – смотрите в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама