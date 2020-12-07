Одессу сковали пробки из-за гололеда: авто заносит на дорогах, есть первое ДТП (видео)

В Одесской области сейчас опасная погода: дороги покрыл гололед. В результате авто сильно заносит на скользких дорогах. В Одессе люди стоят в пробках.

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Соответствующие видео опубликовали в соцсетях.

Так, очевидцы рассказали, что сейчас на дороге в сторону рынка "Седьмой километр" образовалась двухкилометровая пробка. На видео видно, что авто стоят в обе стороны.

Также в Сети показали, как иномарка пытается выехать вверх по дороге. Сначала мужчина толкал авто, однако дорога была настолько скользкой, что Hyundai просто начал скользить вниз и чуть не сбил другое авто.

На этой же подборке видео видно, как водитель легковушки не справился с управлением и выехал на обочину дороги.

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Гололед в Черноморске

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Один из водителей говорит, что двигается по склону со скоростью 20 км/час, поскольку авто практически не контролируемое на дороге. По его словам, нажимая на тормоз, авто вообще не останавливается.

Есть уже и первые жертвы гололеда. Возле Таировского кладбища случилось ДТП, автомобиль выехал на обочину и перевернулся. Информации о жертвах пока нет.

Напомним, ранее мы писали, какой погоды ожидать украинцам в первый месяц зимы.

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