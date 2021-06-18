Одессу снова накрыл мощный ливень. Видео последствий непогоды

Одесса до сих пор страдает от последствий непогоды – какая ситуация в городе 18 июня – видео потопа

Одессу снова накрыла непогода. Мощный ливень затопил улицы. В течение дня коммунальщики расчищали дождеприемники и откачивали воду после предыдущего ливня, однако новые осадки были такими интенсивными, что вода не успевала стечь в дождеприемники.

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В результате улицы превратились в реки, а автомобили передвигались по дорогам "вплавь". Смотрите видео последствий непогоды от "Сегодня":

Ранее мы сообщали, что в Одесской области пронесся огромный смерч. Необычное природное явление заметили в Черноморске. Спасатели объявили первый уровень опасности – желтый.

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Также напомним, синоптики обещали, что к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.