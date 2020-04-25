В ночь на 25 апреля Одессу всколыхнуло землетрясение.

Об этом сообщает "Думская" в Telegram-канале.

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"Тоже почувствовали землетрясение? Пару секунд всего длилось. Эпицентр, как обычно, в Румынии. Магнитуда 5,3, но в Одессе было совсем слабо", – говорится в сообщении.

Сейсмологические ресурсы сообщают о трех толчках, эпицентр которых находился в так называемой зоне Вранча (Румыния). Их магнитуда — 4,72; 4,9 и 5,3.

Сильнее всего колебания почвы ощущались на юге региона, в Буджаке. В Одессе их почувствовали в основном жители многоэтажек.

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Напомним, что 19 апреля, в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения. Об этом сообщал Главный центр специального контроля.

Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области, на глубине 5 км. Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла. Второе – в 10:25. Оно было слабее – 1,5 балла.

Ранее вблизи турецко-иранской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 9:22 по местному времени в иранском городе Хой. Изначально было известно о как минимум 7 погибших и 5 пострадавших.

А ранее в албанском портовом городе Дуррес произошло землетрясение магнитудой 6,4. Позже случились повторные толчки магнитудой 5,0 и 4,8. В этот же день началась пятидневная поисково-спасательная операция. В результате землетрясения погибли 50 человек и еще около двух тысяч получили травмы.

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