Одна из пропавших после пожара на Троицкой нашлась целой и невредимой

Один человек, который значился пропавшим при пожаре в Одессе, нашелся целым и невредимым.
Об этом стало известно в ходе выездного совещания губернатора с силовиками на месте происшествия, – пишет "Думская".
"Правда, это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана. С ней все хорошо", – сообщает издание.
В списке пропавших — 14 человек.
Ранее на пепелище обнаружили тело женщины. Личность погибшей пока не установлена.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.
Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.
По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Кроме того, был обнародован список пропавших без вести после пожара в одесском колледже.
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