Одна из пропавших после пожара на Троицкой нашлась целой и невредимой

Это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана

/ Фото: Думская

Один человек, который значился пропавшим при пожаре в Одессе, нашелся целым и невредимым.

Об этом стало известно в ходе выездного совещания губернатора с силовиками на месте происшествия, – пишет "Думская".

"Правда, это оказался не мужчина Руслан Никос, а женщина по имени Руслана. С ней все хорошо", – сообщает издание.

В списке пропавших — 14 человек.

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Ранее на пепелище обнаружили тело женщины. Личность погибшей пока не установлена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Кроме того, был обнародован список пропавших без вести после пожара в одесском колледже.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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