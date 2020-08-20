"Одна машина уже нырнула": в Одессе из-за прорыва трубы появилась огромная яма (видео)

В Одессе на улице Королева произошел прорыв трубы, и потоком воды за 30 минут вымыло яму глубиной в человеческий рост.
Как сообщили на Telegram-канале h_Odessa, промоина появилась прямо на дороге, и в эту ловушку уже попал один автомобиль.
"Королева, напротив МРЭО, прорвало что-то, и за 30 минут вымыло яму в рост человека, одна машина уже нырнула", - говорится в сообщении.
Также было опубликовано видео с места происшествия.
Напомним, ранее в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалилось колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.
А перед этим на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.
После этого на улице вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.
Отметим, что в Киеве регулярно происходят прорывы на теплотрассе под мостом Патона. О подобных ЧП новости "Сегодня" ранее подробно писали.
Также сообщалось, что в центре столицы из-за прорыва на теплотрассе образовался провал.
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