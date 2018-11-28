Ограбил прохожего: в Одессе полицейские задержали иностранца

Сегодня, 10:38

Преступник угрожал юноше физической расправой

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Одессе полицейские задержали гражданина соседнего государства. 23-летнего мужчину подозревают в ограблении местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел на углу улиц Магистральная и Миндальная. Встретив прохожего, злоумышленник, пригрозив 19-летнему юноше физической расправой, забрал у него мобильный телефон и две тысячи гривен. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, приняв оперативно-розыскные мероприятия.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины ". С фигурантом проводятся неотложные следственные действия", - рассказали в полиции и отметили, что следствие продолжается.

Напомним, не так давно в Измаиле Одесской области задержали 57-летнего иностранца, которого подозревают в причастности к смерти пенсионерки. Тело 81-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями нашли во дворе ее частного дома.

Кроме того, ранее в Киеве прохожие задержали уличного грабителя-иностранца
Одесса, ограбление, задержание, иностранец

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