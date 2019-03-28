Ограбил прохожего: в Одессе задержали иностранца
Преступник оказался ранее судимым за имущественные преступления
В Одессе правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в ограблении местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Ограбление произошло возле одного из развлекательных заведений в Суворовском районе города. Заметив у посетителя значительную сумму денег, злоумышленник дождался, когда мужчина выйдет из помещения, и пошел за ним. На улице он сбил 53-летнего одессита с ног и вытащил у него из кармана 12 тысяч гривен. Придя в себя, потерпевший сразу же обратился в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого. Он оказался ранее неоднократно судимым за имущественные преступления 31-летним гражданином другого государства. По словам мужчины, он пошел на преступление из-за "тяжелого материального положения".
"Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что группа иностранцев задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе.
Также сообщалось, что под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 млн гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково.
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