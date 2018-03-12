ОМКФ-2018: на Потемкинской лестнице покажут один из самых известных фильмов эпохи немого кино

Сегодня, 21:39

Все трюки в комедии Safety Last! Гарольд Ллойд выполнял сам, а момент, в котором актер повисает на стрелках часов высоко над улицей – одно из самых знаменитых изображений в истории кино

Фото: ОМКФ
Фото: ОМКФ

В рамках Одесского кинофестиваля, который пройдет с 13-го до 21-го июля, на Потемкинской лестнице покажут один из самых известных фильмов эпохи немого кино Safety Last! с легендарным Гарольдом Ллойдом в главной роли. Киноперформанс под небом состоится 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Летом зрители увидят черно-белую ленту Safety Last! (1923), для которой 2018 год является юбилейным – именно 95 лет назад фильм режиссеров Сэма Тейлора и Фреда С. Ньюмана увидел свет. Главную роль в Safety Last! исполнил Гарольд Ллойд, со дня рождения которого в этом году исполняется 125 лет", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что за свою жизнь Гарольд Ллойд снялся в почти 200 короткометражных и полнометражных фильмах. Его первым персонажем был Люк-одиночка, но наиболее известным стал Гарри – романтик в очках. Гарри – обычный парень с улицы, немного застенчивый, немного чудаковатый. Именно Гарри и является героем фильма Safety Last!. Он приезжает в большой город в поисках стремительного карьерного роста и начинает работать в универмаге. Однако успех не спешит к Гарри. Кроме того, в город внезапно приезжает его девушка, что приводит к непредсказуемому развитию событий.

Все трюки в комедии Safety Last! Гарольд Ллойд выполнял сам, а момент, в котором актер повисает на стрелках часов высоко над улицей – одно из самых знаменитых изображений в истории кино. Этот кадр перевыполнялся во многих фильмах, в частности, в ленте Роберта Земекиса "Назад в будущее".

4ce5bd36b8694516d5181907d0567a3a08941ce89987a196a5pimgpsh_fullsize_distr

Традиционно показ фильма на Потемкинской лестнице состоится в сопровождении симфонического оркестра. В 1989 году композитор Карл Дэвис написал новый аккомпанемент к ленте Safety Last!. В основу музыкальной композиции он положил популярные тона музыки 20-х годов, в частности джазовые аранжировки Paul Whiteman Band. Его композиции подарили новую жизнь более 50-ти классическим немым лентам, среди которых "Бен-Гур" (1925), "Огни большого города" (1931), "Наполеон" (1927) и другие. Работа Карла Дэвиса как кинокомпозитора неоднократно отмечалась наградами, в частности он имеет четыре награды BAFTA и две Emmy.

Напомним, в этом году Одесский кинофестиваль пройдет с 13-го до 21-го июля. Это один из самых масштабных open-air-показов Европы, на который ежегодно собирается более 15 000 зрителей со всего мира. 

Ранее мы писали, что Одесский кинофестиваль объявил победителей 2017 года.

Напомним, 8-й Одесский международный кинофестиваль проходил с 14 июля 2017 года. На нем были представлены как новые работы современных режиссеров, так и уже показанные ранее кинокартины. В целом, программа ОМКФ включала 12 полнометражных фильмов из 27 стран.
фильм, показ, трюки, роль

Вы сейчас просматриваете новость "ОМКФ-2018: на Потемкинской лестнице покажут один из самых известных фильмов эпохи немого кино". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Алина Калинина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Олег Табаков. Фото: gettyimages.com

Памяти Олега Табакова: вспоминаем лучшие роли легендарного актера

Сегодня, 16:02

Мы вспоминаем лучшие роли актера в легендарных фильмах

Шоу-бизнес

Алисия Викандер. Фото: AFP

Алисия Викандер оправдалась за недостаток женщин в новой "Ларе Крофт"

Сегодня, 15:30

Актриса дала очень дипломатичный комментарий с долей юмора
Загрузка...

Афиша

Официальный постер "Tomb Raider: Лара Крофт". Фото: Twitter

Не Джоли, французское кино и Шерлок Гномс: что посмотреть в кино на этой неделе

Сегодня, 13:10

В кинотеатрах покажут приключенческий фильм, триллер, киноленту про зомби и веселый мультфильм

Афиша

Кадр из фильма "Черная пантера"

"Черная пантера" бьет рекорды в прокате и нацелена на "Оскар-2019"

Сегодня, 08:17

Фильм собрал один миллиард в прокате только за четыре недели

Афиша

Фото: YouTube

ТОП-5 мужских фильмов, переполненных тестостероном

9 Марта, 09:47

Чтобы настроение было лучше после 8 Марта, предлагаем подборку ильмов для настоящих мужчин

Афиша

Кадр из фильма "Турист"

Париж в кадре: где снимались сцены известных фильмов

8 Марта, 12:49

Если вы решили поехать в самый романтический город в мире - обязательно посетите эти заведения
Загрузка...