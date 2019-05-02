ООН: Расследование событий 2 мая в Одессе – выборочное и предвзятое

Досудебное расследование было завершено 4 года назад

Фото: AFP

В Украине не провели эффективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации отчета пятилетнего мониторинга событий, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года.

В ООН считают, что расследование является выборочным и предвзятым.

"С насилия 2 мая прошло пять лет, но, к сожалению, до сих пор так никто и не понес ответственности за убийства 6 человек в центре города и за насильственную смерть 42 человек в Доме профсоюзов. Во многих случаях даже не установлены конкретные исполнители и подозреваемые", – отметила Фрейзер.

Также она подчеркнула, что "из 29 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, 28 были вероятными сторонниками федерализации".

"Были две группы, которые ответственны за эскалацию насилия. Следовательно, такое впечатляющее соотношение позволило нам сделать вывод, что расследование полиции о массовых беспорядках было выборочным и предвзятым", – отметила Фрейзер.

в ООН рассказали, что только одно дело было открыто – против сторонника единства, которого обвиняют в убийстве мужчины, который был сторонником федерализации. Досудебное расследование было завершено 4 года назад, однако суд так и не приступил к рассмотрению дела по существу.

"Такие значительные задержки можно объяснить низким качеством досудебного расследования и регулярными насильственными срывами слушаний радикальными сторонниками обвиняемого", – добавила она, уточнив, что полиция не осуществляла попыток предупредить такие действия радикалов и не расследовала их действия, что создает серьезные препятствия для беспристрастного рассмотрения дела.

Напомним, в Одессе 2 мая исполняется пять лет со дня страшной трагедии, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Закончились они пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где располагался лагерь так называемого Антимайдана.

Тогда погибли 48 человек, пострадали около 300.

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