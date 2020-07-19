Операция по поднятию танкера в Одессе продолжается: судно пытаются облегчить

Поднимать танкер пока не будут пробовать

В Одессе после неудачных попыток поднять затонувший в прошлом году танкер Delfi принято решение попытаться облегчить вес судна. Об этом в Facebook сообщил совладелец компании "ТИС", которая выполняет работы, Андрей Ставницер.

Реклама

"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут", – написал он.

Ставницер отметил, что вечером состоится совещание рабочей группы, после которого определят дату следующей попытки подъема.

Как сообщалось, в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в ноябре прошлого года.

Ранее мы писали, что из танкера, затонувшего осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Реклама

Добавим, что танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама