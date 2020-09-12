Операция турецкой разведки в Одессе: стали известны подробности

Операция турецкой разведки на украинской территории, целью которой было задержание Исы Озера, представителя Рабочей партии Курдистана, проводилась при содействии Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
Как стало известно, подозреваемого в терроризме сотрудники СБУ помогли доставить в аэропорт, откуда его вывезли в Стамбул.
"Иса Озер снимал квартиру в одном из одесских жилкомплексов. Его взяли обманом: когда он был не дома, позвонил арендодатель и попросил приехать – якобы нужно было сверить показания на газовом счетчике. Иностранца у дверей встретили оперативники СБУ и турецкие полицейские", - рассказал источник.
Также он добавил, что Иса Озер несколько лет проживал в Одессе и подавал запрос на получение в Украине вида на жительство, но получил отказ.
Напомним, в конце августа турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей F-16 в Средиземном море.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция – уже не та страна, которая готова идти на уступки, поэтому намерена взять то, что ей принадлежит, в Средиземном, Эгейском и Черном морях.
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