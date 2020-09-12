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Операция турецкой разведки в Одессе: стали известны подробности

12 сентября, 13:46

Руслан Ровик Руслан Ровик

В задержании курдского активиста туркам помогали работники СБУ

Операция турецкой разведки на украинской территории, целью которой было задержание Исы Озера, представителя Рабочей партии Курдистана, проводилась при содействии Службы безопасности Украины.

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Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, подозреваемого в терроризме сотрудники СБУ помогли доставить в аэропорт, откуда его вывезли в Стамбул.

"Иса Озер снимал квартиру в одном из одесских жилкомплексов. Его взяли обманом: когда он был не дома, позвонил арендодатель и попросил приехать – якобы нужно было сверить показания на газовом счетчике. Иностранца у дверей встретили оперативники СБУ и турецкие полицейские", - рассказал источник.

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Также он добавил, что Иса Озер несколько лет проживал в Одессе и подавал запрос на получение в Украине вида на жительство, но получил отказ.

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Напомним, в конце августа турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей F-16 в Средиземном море.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция – уже не та страна, которая готова идти на уступки, поэтому намерена взять то, что ей принадлежит, в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

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Турция Одесса СБУ задержание курды Курдистан
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