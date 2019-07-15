Оползень на побережье под Одессой: поисковые работы завершены

Сдвиг грунта произошел в районе центрального пляжа

Фото: dsns.gov.ua.

На месте оползня грунта на пляже Черноморки (пригороде Одессы), завершились поисковые работы. Как сообщил корреспондент "Сегодня", по данным спасателей, сдвиг грунта произошел на площади около 200 квадратных метров.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, около 17 часов, на склоне возле пансионата "Борей" (на так называемом "диком" пляже). В ГСЧС не исключали возможности того, что под землей могли оказаться отдыхающие.

"Поисковые работы закончили в 11:40. Никого не обнаружили", — заявили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В свою очередь, чиновники одесской мэрии заявили, что оползень произошел на частном земельном участке.

"Хозяин проводил там строительные работы, решил оборудовать террасу, позабивал 50-милиметровые трубы в склон", – сообщил заместитель мэра Петр Рябоконь.

По его словам, сыграло роль и то, что все сточные и дождевые воды оседали в склонах. К тому же район, не имеет канализации, поэтому жители оборудовали много выгребных ям, которые также нагружают грунт.

Рябоконь отметил, что проект укрепления склонов вдоль Черноморки существует, но его стоимость составляет два миллиарда гривен, а таких денег у города нет.

По словам одесситов, на этом участке пляжа всегда довольно много людей – сюда часто приходят местные жители, потому что наплыв отдыхающих здесь меньше, чем на соседнем, центральном пляже.

"Никаких табличек о том, что пляж аварийный или закрыт для купания мы не видели. А об опасности мы в общем-то знали: всегда, когда приходим на пляж после зимы, видим, как, то тут, то там, грунт со склона "съедает" песок. Всегда стараемся вести себя осторожно и отдыхать чуть в стороне, где склон засажен деревьями и кустарником, что уменьшает вероятность обвала", – рассказали одесситы корреспондентам "Сегодня".

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, что пятая часть Одесской области находится под угрозой обвалов и сдвигов. Опасные зоны наметились в поселках, а в Черноморске, Одессе и Фонтанке уже были сдвиги. Причиной оползней является разрушение и износ скальных пород, а также подтопления.

Также мы писали о том, что прошлым летом под Одесской произошел мощный оползень и туристы оказались в ловушке. Часть склона недалеко от порта "Южный" начала сползать в море, никто из Львовских туристов, отдыхавших в это время на пляже, не пострадал.

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