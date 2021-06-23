Оползень в Одесской области. Под завалами все еще могут быть люди

В Лебедевке Одесской области, где произошел оползень, продолжается поисковая операция. Накануне спасатели расчищали горы песка и камней лопатами, однако сегодня, 23 июня, на место происшествия пригонят спецтехнику,

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", рядом с этим пляжем расположены шесть баз отдыха. Популярным он был и среди местных жителей. Поэтому версию, что под завалами могут быть люди, спасатели не исключают.

"Мы то место полностью обследовали, тот грунт, который был усыпан, и глину. Все проверили, никого не было выявлено", – сказал начальник второго пожарно-спасательного отряда ГСЧС в Одесской области Александр Лесной.

Читайте также: Почти полтысячи жителей Львовской области остались без газа из-за оползня

Реклама

Отмечается, что есть опасность дальнейшего обвала.

Напомним, инцидент произошел 22 июня в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района около 14:30. Там обвалился грунт высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

Официальной информации о пострадавших на данный момент нет. В ГСЧС подтверждают информацию только о возможном исчезновении женщины. После падения скалы она не появлялась в поле зрения. Пока нашли только ее вещи.

Напомним, в Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай.