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Опубликовано видео из бунтующей одесской колонии: появились новые подробности

27 мая, 13:52

Беспорядки в колонии зрели на протяжении недели

Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы
Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы. Фото: Думская

В сети опубликовано видео из бунтующей одесской колонии: на кадрах съемки видно, как заключенные разбирают постройки, чтобы сделать из них баррикады.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, беспорядки назревали на протяжении всей прошлой недели.

"Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи", – говорится в сообщении.

В ответ начальник управления уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов якобы пообещал заключенным "учения" спецназа, то есть массовое избиение.

"Учения" были назначены на сегодня (27 мая – Ред.), вот заключенные и решили их не допустить с помощью бунта", — отметил источник.

В результате беспорядков пострадало несколько сотрудников колонии, однако обошлось без погибших. Также не подтвердилась и информация о массовом побеге заключенных. Кроме того, спецназ задержал у стены учреждения "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.

"Часть заключенных забаррикадировалась, чтобы их не били, с ними ведут переговоры", — отметил начальник следственного управления областной полиции Сергея Шайхета.

Тем временем, в пресс-службе областного управления Нацполиции сообщили, что в ходе беспорядков пострадал четверо сотрудников колонии, сгорели пожарный автомобиль и гараж.

Как сообщалось, в Луцком СИЗО нашли мертвым осужденного. Также мы сообщали, что суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

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Тег Одесса, бунт, колония, спецназ, беспорядки

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