Оркестр под окнами: в Одессе военные оригинально поздравили ветерана с Днем морской пехоты (фото)

В Одессе оркестр Военной академии сыграл под окнами 99-летнего ветерана-морпеха. Такой подарок ему организовали в честь Дня морской пехоты. Об этом сообщила Украинская Служба Информации.

Выступление прошло под окнами дома 99-летнего полковника в отставке Ивана Кулибабы. Он вышел на балкон в парадном мундире, ветерана поздравили под живую музыку.

Кулибаба был участником Керчинский-Феодосийской десантной операции во время Второй мировой войны.

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Напомним, ранее президент Украины подписал Указ о присвоении почетных наименований военным частям Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.Так, Зеленский присвоил 53-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск почетное наименование "имени князя Владимира Мономаха".

Кроме того, в Одесской области открыли мемориальный комплекс павшим в боях морским пехотинцам.

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