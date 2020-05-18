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Остался маленький сын: что известно об умершем от COVID-19 враче в Одессе

18 мая, 09:21

Тина Наринецкая

Мужчина был одним из «контактных» медиков

Врачу Максиму Белинову из Одессы, жизнь которого унесла коронавирусная инфекция, было всего 47 лет. Без отца остался трехлетний ребенок, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Катерина Ножевникова.

"Всем, кто кричит о всемирном заговоре и всем, кто танцует сейчас по вечерам на дискотеках с криками "нет никакого коронавируса", просто посмотрите в лицо Максиму. Ему было всего 47 лет. Без отца остался трехлетний малыш. Сына в расцвете сил потеряла пожилая мама", – говорится в сообщении.

Фото: Катерина Ножевникова, Facebook

Максим работал реаниматологом в городской больнице №10 и был одним из "контактных" медиков, которые лечат больных COVID-19. Спасти врача пытались неделю.

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Напомним, ранее в Кировоградской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух медиков.Жертвами коронавируса стали двое врачей Центра экстренной скорой помощи.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковске от COVID-19 умер главврач станции скорой помощи Игорь Ковалюк.Мужчине было 58 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Одесса смерть врачи Украина коронавирус

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