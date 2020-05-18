Остался маленький сын: что известно об умершем от COVID-19 враче в Одессе

Врачу Максиму Белинову из Одессы, жизнь которого унесла коронавирусная инфекция, было всего 47 лет. Без отца остался трехлетний ребенок, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Катерина Ножевникова.

"Всем, кто кричит о всемирном заговоре и всем, кто танцует сейчас по вечерам на дискотеках с криками "нет никакого коронавируса", просто посмотрите в лицо Максиму. Ему было всего 47 лет. Без отца остался трехлетний малыш. Сына в расцвете сил потеряла пожилая мама", – говорится в сообщении.

Фото: Катерина Ножевникова, Facebook

Максим работал реаниматологом в городской больнице №10 и был одним из "контактных" медиков, которые лечат больных COVID-19. Спасти врача пытались неделю.

Реклама В тренде Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы: где было "жарко"

Напомним, ранее в Кировоградской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух медиков.Жертвами коронавируса стали двое врачей Центра экстренной скорой помощи.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковске от COVID-19 умер главврач станции скорой помощи Игорь Ковалюк.Мужчине было 58 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама