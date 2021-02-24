"Оставаться в Одесском СИЗО опасно": адвокаты Стерненко просят перевезти его в Киев

Рассматривать заявление будут до трех дней

Активиста Сергея Стерненко, которого осудили в Одессе 23 февраля, требуют перевезти из Одесского СИЗО в Киев.

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В юридической компании "Миллер" заявили, что в столице ему будет безопаснее, чем в Одессе.

"Как неоднократно отмечалось, за нападением на украинского активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов Одессы. Именно поэтому пребывания Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью", – написали юристы.

Адвокаты уже подали заявление о переводе Стерненко в Киев. Рассматривать его будут до трех дней.

Напомним, после вынесения приговора активисту под стены суда подтянулись соратники Стерненко – они блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти его в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты, произошли столкновения с правоохранителями.

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Также сообщалось, что прямо из зала суда Стерненко якобы позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы "поблагодарить" за приговор, однако пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла такой разговор.

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