Освобождение заложниц в Одессе: появилось видео штурма
В сети опубликована запись с действиями спецназовцев
В сети было опубликовано видео штурма полицейским спецназом отделения выдачи кредитов в Одессе, в помещение которого ворвался грабитель и захватил в заложницы двух сотрудниц.
На кадрах съемки видно, как бойцы под стеной подходят к окну, потом выбивают стекло, бросают внутрь светошумовые гранаты и врываются в помещение.
В ходе освобождения заложницы не получили никаких ранений или повреждений, а злоумышленник был задержан.
Как выяснилось, захватчиком оказался уроженец Одесской области 1994 года рождения. Он зашел в кредитное учреждение, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка.
В ходе переговоров с полицией мужчина потребовал выдать ему миллион долларов и предоставить вертолет. В ходе переговоров требования злоумышленника удалось снизить до 100 тысяч долларов, но отпустить заложниц он так и не согласился и было принято решение о штурме.
Ранее мы сообщали, что в Мелитополе полицейские освободили сотрудницу Национальной лотереи, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.
Как выяснилось, в помещение ворвался 58-летний местный житель требовал от 25-летней девушки погасить его долги по кредитам. Девушка отказалась. Тогда мужчина приковал ее наручниками к себе, достал из сумки бутылки с горючей смесью, облил помещение, вынул зажигалку и заблокировал дверь.
Напомним, ранее в Днепре агрессивный мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста, а потом захватил заложницу и угрожал "перестрелять всех", кто к нему приблизится.
Также мы писали о том, как в Киеве задержали подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники.
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