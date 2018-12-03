Отчет мэра Одессы: Труханов рассказал о новых проектах и ремонте старых домов

Мэр Одессы подвел итоги работы городской власти в 2018 году, сообщил о выполненных проектах и поделился планами

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с отчетом о работе в уходящем году и поделился планами городских властей на 2019-й.

Стоит отметить, что в качестве локации для ежегодного отчета был выбран актовый зал здания новой "Евромэрии", в помещении бывшего завода "Краян" на улице Косовской, из-за покупки которого градоначальник в компании нескольких чиновников с завидной регулярностью посещает Малиновский районный суд города, пытаясь отстоять свою невиновность в деле о завладении бюджетными средствами через превышение служебных полномочий.

В своем отчете о судебных заседаниях по делу "Краяна" мэр не сказал ни слова, зато поведал об инфраструктурных и социальных проектах, выделении социального жилья и масштабных стройках.

Между тем, в то время, когда Труханов зачитывал текст отчета, перед зданием проходил митинг против ликвидации рынка "Книжка" на Александровском проспекте.





ТРАНСПОРТ

Во время отчета мэр выделил транспортные проекты. В частности, он пояснил, что Одесса не переходит на многосекционные трамваи, которые могут перевозить в разы больше пассажиров, из-за неудовлетворительного состояния трамвайных путей.

Чтобы исправить эту ситуацию, в 2019-м город планирует отремонтировать еще один участок магистрали "Север-Юг" — улицу Новощепной Ряд, с ее разбитой дорогой, разрушающимися зданиями и мусором, который остается после торговли на рынке "Привоз".

"Мы потеряли Новощепной Ряд – от улицы Преображенской до Водопроводной это практически непроезжая улица", — признал Труханов, добавив, что на этой улице планируется организовать двустороннее движение, а торговые павильоны повернуть входом в сторону рынка, чтобы они не мешали пешеходам.

В свою очередь, эксперты уже предсказывают пробки на этом участке и говорят, что это необходимо учесть в проекте.

"Люди — как вода: как только появляется проезжая часть хорошего качества, по ней будут объезжать проблемные участки", — заявил урбанист Константин Емельянов.

АРХИТЕКТУРА

Что касается актуальной проблемы сохранения памятников архитектуры, мэр ограничился вопросами реставрации дома Руссова, которая началась весной 2018-го.

"После окончания противоаварийных работ специалисты приступят к реставрации фасада. Сейчас в мастерских восстанавливают фрагменты, которые были утрачены", — пояснил Труханов, уточнив, что город также намерен реставрировать и соседний дом Либмана.

Общественники отдельные моменты реставрации дома Руссова критикуют, но не меньше их возмущают и "противоаварийные работы" на фасадах старых домов, во время которых старинную лепнину в аварийном состоянии попросту сбивают, "без соблюдения технологии".

СОЦСТАНДАРТЫ И МНЕНИЕ

Главным своим достижением градоначальник назвал социальную ориентацию бюджета. Больше половины 12-миллиардной городской казны направлены на финансирование больниц, школ и прочих социальных учреждений. В мэрии опасаются, что из-за неэффективной соцполитики город может лишиться статуса миллионника, и считают, что строительство детсадов и школ, среди прочего, поможет решить и эту проблему. Так, в 2019-м новую школу обещают Суворовскому району.

Политологи же считают важным показателем работы мэрии привлечение в город инвестиций, ведь именно в этой сфере местные власти наиболее независимы. Впрочем, политический обозреватель Геннадий Чижов считает, что на нынешнем этапе работы по привлечению инвесторов Одессе было бы не лишним объединить усилия с другими портовыми городами области.

Напомним, ранее в Одессе отобрали первые соцпроекты горожан, которые могут реализовать за счет общественного бюджета в 2019 году. Большинство проектов связаны с изменениями городского пространства: благоустройством, установкой лавочек и урн и мелким ремонтом.

Также мы писали о том, что в Одессу прибыли 47 новых троллейбусов, приобретенных за средства Европейского банка реконструкции и развития.