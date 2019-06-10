Отдых на берегу моря: юрист дал советы о борьбе за место под солнцем на берегу моря

Арендаторы пляжей часто нарушают условия контракта с городскими властями

У отдыхающих на берегу моря должна быть доступен подход к воде. Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

Одесские чиновники собираются сдать в аренду еще четыре участка городских пляжей. По информации городского департамента коммунальной собственности, речь идет об одном участке на 1500 квадратных метров в районе 14-й станции Большого Фонтана, еще двух общей площадью около 5000 "квадратов" в Аркадии и одного на 300 "квадратов" в районе пляжа "Дельфин".

Одесситы опасаются, что это может привести к новым проблемам с доступом к воде, ведь далеко не все арендаторы придерживаются установленных правил. "Сегодня" выяснили у юриста, как пляжникам отстоять свои права в схватке с недобросовестным арендатором.

По словам активиста одной из организаций, которая следит за соблюдением правил эксплуатации пляжей, одесское побережье фактически оккупировано арендаторами.

"В цивилизованных странах те же шезлонги обычно находятся в руках администрации и выдаются человеку по факту. У нас же пляжи полностью ими заставлены. Платный вход тоже очень грубое нарушение", – заявил общественник Сергей Вараламов.

Законодательство четко определяет, что морское побережье и пляжи принадлежат народу. Как рассказал "Сегодня" юрист Сергей Осыка, сегодня почти на всех частных пляжах нарушаются какие-то нормы законов. Наш собеседник напоминает, что в Земельном и Водном кодексах Украины сказано, что на побережье морей и заток устанавливается прибережная защитная полоса шириной не менее двух километров от кромки воды.

"В принципе, на этой территории можно ставить базы отдыха, гостиницы, но ограждать территорию и ограничивать людей в доступе они не имеют права", – заявил он.

По его словам, с людей могут брать деньги только за услуги, которые могут предоставляться на пляже, например, за аренду топчана или камеры хранения, но никак не за то, чтобы полежать на песке и покупаться в море. Поэтому, если вас попросят уйти с пляжа из-за того, что вы не хотите приобретать их услуги, попробуйте разъяснить ситуацию, апеллируя законами.

В ситуации, когда арендаторы хитрят и расставляют свои топчаны по всему пляжу вплоть до воды, не оставляя свободного места, отдыхающий может отодвинуть свободный шезлонг и расстелить подстилку. По договору аренды, предприниматель не может занимать своим имуществом более 30% от общей площади пляжа, к тому же он имеет право занимать территорию только за пять метров от уреза воды.

По словам психолога Галины Константиновой, в случае возникновения любого конфликта нужно вести себя спокойно и хладнокровно.

"В первую очередь, нельзя агрессией отвечать на агрессию, а на хамство — хамством. Нужно улыбнуться. Улыбка очень обезоруживает, потому что человек не ждет такой реакции, он ждет реакции стереотипной. Нужно вести себя не так, как того ожидает агрессор. Нельзя показывать страх и замешательство", – объяснила специалист.

К слову, на базе гордепартамента коммунальной собственности на время курортного сезона создали мобильную группу, которая будет проверять соблюдение норм эксплуатации городских пляжей и условий договоров с арендаторами.

Так что, надеемся, спорить одесситам ни с кем не придется. В пресс-службе муниципалитета уточнили, что в преддверии летнего сезона провели совещание с арендаторами об обеспечении свободного доступа на пляжи, а обо всех выявленных нарушениях можно сообщать по телефонам горячей линии: 15-35, (048) 705-55-55, 263-02-82, 705-51-71.

Отметим, купаться и загорать в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" все же убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

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