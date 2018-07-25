Отдых на украинских курортах: во сколько обойдется отпуск в Затоке

Вчера, 14:56

Цены на местном пляже удивляют даже иностранцев


Лето сейчас в полном разгаре, и украинцы массово планируют свой отдых. Многих интересует вопрос, где отдохнуть: в Украине или за границей. Одним из самых важных факторов есть цена отпуска. Сколько же будет стоить отдых в Затоке Одесской области?

Самым дорогим, по словам туристов, в Затоке является жилье. Обычная комната в отеле на второй линии побережья может обойтись в более чем тысячу гривен в сутки.

Кроме того, необходимы траты на питание, транспорт и развлечения. А цены на местных пляжах удивляют даже иностранцев. Ведь чтобы обеспечить себе комфорт на пляже, за 10 дней необходимо потратить 400 гривен с человека. Аренда зонтика будет стоить еще 60 гривен в день. На отдаленных пляжах Одесской области цены ниже на четверть.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как за 10 тысяч гривен отдохнуть под Киевом.

Как мы сообщали ранее, с началом лета украинцы массово начали искать места для сезонного отдыха. Также мы уже писали, где отдохнуть летом и не разочароваться, и сколько это стоит.
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