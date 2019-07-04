Отдых в Одессе: программист упростил прогулки для людей с особыми потребностями

В сети появилась карта с одесскими пандусами

Фото из архива Николая Бойко. Фото: Сегодня

Одесситы получили специальное мобильное приложение Friendly City, благодаря которому можно отследить наличие в городе пандусов. Его разработал программист из Ивано-Франковска Игорь Романчук.

Сначала он создал интерактивную карту для родного города, позже добавил Львов и Черновцы. В июне вышло обновление, и теперь карта доступна для жителей Одессы.

На создание приложения Игоря побудило желание помочь представителям маломобильных групп населения и мамам с колясками гораздо легче и комфортнее планировать маршрут.

"У меня много друзей на инвалидных колясках, я решил им помочь", — рассказал разработчик.

В работе над картой для Южной Пальмиры ему помог одессит Андрей Кравец.

"Он нашел меня в соцсети и сам предложил наполнить приложение данными для Одессы. Я поддержал его желание", — говорит Игорь.

Андрей Кравец рассказал нам, что потратил на сбор информации около двух месяцев и за это время прошел 150 километров.

"Западная часть города меня еще ждет. Ходить по улицам города мне понравилось, я не чувствовал сложностей. Пока ходил, встретил четырех человек на колясках, из них один был с сопровождением", – поделился с нами Андрей.

В планах у него и дальше развивать эту тему.

"Сделать бы это настолько модным, чтобы каждый предприниматель захотел установить идеальный пандус", – объяснил он.

Сейчас на карту города нанесено около 1000 пандусов в разных районах. Программа обозначает заведения, которые обустроили свой вход пандусами, зеленым цветом. Желтый цвет означает, что пандус есть, но он не очень удобный. Красный — внутрь сооружения невозможно попасть на коляске без посторонней помощи.

Приложение работает пока только на платформе Android. Кроме пандусов, на карте обозначены различными маркерами больницы, аптеки и магазины. Разработчик надеется, что его детище привлечет внимание городских чиновников к проблеме людей с особыми потребностями.

Председатель Одесского городского общества инвалидов Алла Леонова считает, что ситуация с пандусами в городе за последний год улучшилась.

"Мы оказываем необходимую помощь: это и установка пандусов, приставных подъемных устройств, тротуарных съездов, заездов, а также реконструкция пляжей и дорожный ремонт. Решать все эти вопросы нам помогает городская администрация", — пояснила она.

С тем, что с каждым годом ситуация с адаптацией города улучшается, согласился и одессит — представитель маломобильных групп населения Николай Бойко. По его словам, в центре города, ближе к улице Дерибасовской и на улице Преображенской, несмотря на то что урезаны тротуары и оборудованы карманы для машин, пандусы и заезды сделаны качественно.

"Большие пандусы, широкие и пологие. Ливневка закрыта защитными металлическими решетками. Но чем дальше, конечно, от центра, тем хуже", — говорит Николай.

Он рассказал, что когда сталкивается с какими-то неудобствами, то в основном рассчитывает на свои силы и информирует об этом в интернете.

"Пост в соцсети может кто-то увидеть и перепечатать. Обращает на это внимание депутат горсовета, реагируют представители комитета доступности", — поясняет наш собеседник, отмечая, что сейчас большинство магазинов оборудованы пандусами, просторными входами и лифтами, что существенно облегчает передвижение по городу.

ГРАФИК АВТОБУСОВ

В Южной Пальмире уже не первый год курсируют спецавтобусы, которые могут перевозить в том числе и маломобильных пассажиров. Как правило, там есть двойные двери и откидной пандус. Такой транспорт работает на 23 городских маршрутах, среди которых, например, №121, 168 и 232а. С полным расписанием движения можно ознакомиться на сайте муниципалитета. График на июль доступен по ссылке.

Тем временем журналисты "Сегодня" прошлись по коммунальным пляжам Киева, чтобы проверить, что изменилось с прошлого сезона и выяснить, есть ли все необходимое для полноценного и безопасного отдыха на воде.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

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