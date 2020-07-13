Отдых в Одессе: стоит ли сейчас ехать на море

Побережье Черного моря на минувшей неделе напугало туристов. Из космоса сняли, как цветет вода на пляжах Одессы. Ежегодно экологи говорят: гуща, это водоросли, которые активно размножаются, потому что воду загрязняют туристы и жители. Не без этого. Но все понимают, почему Одесское море никогда не будет таким, как в Крыму. Ведь северо-западная часть Черного моря – это устья 4 больших рек: Дуная, Днестра, Южного Буга и Днепра. А это – миллиарды тонн пресной воды, которая, в отличие от соленой морской, более лояльна к микрорганизмам.

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Если все же собрались на отдых в Одессу, поинтересуйтесь заблаговременно, во сколько обойдется это удовольствие и какие условия предлагают туристам на заявленные суммы, чтобы отпуск не омрачили негативные эмоции и впустую потраченное время.

Відпочинок в Одесі: чи варто зараз їхати на море?

Как известно, любое путешествие начинается с вокзала. Там прибывших туристов встречают с табличками: "Жилье. Недорого".

Цены на жилье в Южной Пальмире колеблются от 400 гривень в сутки – за малогабаритную комнату с "видом на комнату" без особых удобств до 2 тысяч за "хоромы".

Одесса – город морепродуктов. Правда, они здесь в прямом смысле с мухами, которых продавцы без устали отгоняют прямо на покупателей. Особенно поражает рыба, которая валяется под ногами. Впрочем, недолго. Через час ее вернут на прилавок.

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А пока интернет пугает снимками из ночных клубов, мол, именно там рассадники коронавируса, можно заверить – на рынке подхватить заразу можно так же легко.

В COVID-19 не верят ни продавцы, ни покупатели. Масок, перчаток и антисептиков нет.

Отдельная история – цены. Одесситы жалуются, сейчас не сезон, отдыхающих – единицы. Впрочем, даже на рынке вам придется раскошелиться.

А что же с пляжами? Сравним роскошные зоны отдыха и бюджетные. В Аркадии, к примеру, каждый вечер, несмотря на эпидемию, "золотая молодежь" устраивает шумные вечеринки. Складывается впечатление, будто Одессу карантин, в прямом смысле, обошел. В клубах – сотни людей. Не пугают "отважных" туристов ни штрафы, ни здравый смысл.

На пляжах без заоблачных цен и охраны на входе – все напоминает старые добрые времена. Здесь вам и пахлава медовая, и кукуруза сахарная, и креветки. Из развлечений для детей есть горки, а для взрослых – рестораны.

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Впрочем, объединяет как любителей роскошного отдыха, так и туристов из экономкласса – море. Черное. Точнее – зеленое из-за цветущих водорослей. А еще, куда же без нее ..., кишечная палочка.

"Пляжи не рекомендуется использовать, о чем мы оповещаем одесситов с помощью громкоговорителей. Конечно, может кто-то и реагирует. Но, в основном, большая часть купается", – говорит Илья Беляк , управляющий по административной деятельности КП "Побережье Одессы".

Экологи ежедневно бьют тревогу – вода не соответствует нормам. Однако украинцев не так легко испугать. Даже смертельной эпидемией. Ведь в ее существования здесь не верят.

Поэтому и не удивительно, почему, несмотря на усиленный карантин, в Одессе туристический бум.

Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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