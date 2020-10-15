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Отказали в проезде из-за карантина: в Одессе парень разбил стекло в маршрутке (видео)

15 октября, 15:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Инцидент произошел на маршруте №121

В Одессе на остановке общественного транспорта по улице Инглези парень разбил камнем стекло маршрутки за то, что его не пустили внутрь. Водитель брал пассажиров только на сидячие места.

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По словам очевидцев, инцидент произошел на маршруте №121. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

"Не придумал ничего умнее", — говорится в подписи к видео.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что в Николаеве пассажир маршрутки устроил стрельбу из-за сдачи. Водитель обезвредил агрессивного пассажира и удерживал его до приезда правоохранителей.

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Также напомним, в Одессе водитель маршрутки поскандалил с копом из-за штрафа. Между полицейским и водителем транспорта возник конфликт, так как мужчина начал спорить. Некоторые пассажиры перешли на сторону шофера и попытались за него заступиться. Видео инцидента засняли на видео.

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Кроме того, в Харькове копы провели "карантинный" рейд в общественном транспорте. В полиции обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19, а маски в транспорте города, по оценкам копов, носят 25-30% пассажиров.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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