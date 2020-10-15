Отказали в проезде из-за карантина: в Одессе парень разбил стекло в маршрутке (видео)

В Одессе на остановке общественного транспорта по улице Инглези парень разбил камнем стекло маршрутки за то, что его не пустили внутрь. Водитель брал пассажиров только на сидячие места.

Реклама

По словам очевидцев, инцидент произошел на маршруте №121. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

"Не придумал ничего умнее", — говорится в подписи к видео.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что в Николаеве пассажир маршрутки устроил стрельбу из-за сдачи. Водитель обезвредил агрессивного пассажира и удерживал его до приезда правоохранителей.

В тренде На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ

Также напомним, в Одессе водитель маршрутки поскандалил с копом из-за штрафа. Между полицейским и водителем транспорта возник конфликт, так как мужчина начал спорить. Некоторые пассажиры перешли на сторону шофера и попытались за него заступиться. Видео инцидента засняли на видео.

Реклама

Кроме того, в Харькове копы провели "карантинный" рейд в общественном транспорте. В полиции обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19, а маски в транспорте города, по оценкам копов, носят 25-30% пассажиров.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама