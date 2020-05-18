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Умерший от коронавируса врач в Одессе отказался от кислорода

18 мая, 14:27

Тина Наринецкая

Мужчине было всего 47 лет

Умерший от коронавируса одесский врач-реаниматолог Максим Белинов сначала пытался лечиться дома, а потом попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, сообщает "Думская".

Дома он лечился четыре дня, но состояние здоровья врача резко ухудшилось.

"В инфекционную больницу он поступил в уже тяжелом состоянии и состоянии депрессии. Возможно, это был результат интоксикации, которая, в том числе, влияет на адекватность человека. Ему была показана кислородная поддержка, но он категорически отказался. Мы даже пошли на крайние меры и в костюме химзащиты пропустили к нему жену, но и это не дало результата", – рассказала Якименко.

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Она отметила, что за последнюю неделю еще девять случаев COVID-19 обнаружили среди сотрудников Одесской городской инфекционной больницы. Инфекцию подхватили врачи и медсестры отделения №11, хотя там не работают с больными COVID-19.

"Семь из них госпитализированы, проводится тестирование всех сотрудников", – добавила чиновник.

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Всего же в Одесской области с начала эпидемии обнаружили 764 заболевших. 600 из них оказались жителями области, а 164 – из Одессы. На данный момент в Одесской инфекционной больнице находятся 153 человека. У 39 из них подтвердили инфекцию. Еще у 83 пациентов подозревают COVID-19. Четверо пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.

Ранее мы сообщали, что у умершего врача остался трехлетний сын. Максим работал реаниматологом в городской больнице №10 и был одним из "контактных" медиков, которые лечат больных COVID-19.

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Напомним, на данный момент в Украине COVID-19 заболели 18 616 человек. Только за прошедшие сутки в стране обнаружили 325 новых зараженных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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