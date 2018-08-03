Отпуск в Одессе: туристы жалуются на хамство персонала и скудные завтраки

Туристический сезон в самом разгаре. Многие гости Южной Пальмиры уже разъехались по домам и делятся впечатлениями о городе и отдыхе на побережье Черного моря. Люди жалуются на странности сервиса, но хвалят уют и чистоту. "Сегодня" выяснила, за что туристам полюбилась Одесса, а над чем еще стоит поработать.

МОРЕ. Городские пляжи все чаще становятся причиной возмущения как туристов так и одесситов. Из года в год люди жалуются на агрессивное навязывание платных услуг арендаторами и попытки брать плату за вход на территорию пляжа. А в этом году пляжный сервис пошел еще дальше, и некоторые заведения пытаются запретить посетителям есть принесенные продукты на арендованной территории.

"Подходит Лера, так зовут "хозяйку" пляжа, и ставит нас в известность, что мы не имеем права есть здесь свою еду. Мало того что шезлонги до самой воды, то есть человек не может прийти со своей подстилкой и лечь на песок, так ему еще и запретят есть!" — жалуется в соцсети пляжница Лилия.

Другие туристы жаловались, что иногда детям даже пытались запретить пить принесенную из дома воду. Ранее в прибрежных заведениях нам объясняли это заботой о здоровье посетителей, дескать, продукты на жаре быстро портятся и человек может отравиться. Также традиционно гости жалуются на высокие цены в прибрежных кафе и грязные пляжи, в то время как другие нахваливают низкие цены и чистую воду. Такие противоречивые мнения можно найти о любом отрезке одесского побережья.

Ланжерон. Создает противоречивое впечатление: пока одни ругают грязь, другие хвалят чистоту

ЖИЛЬЕ. Впечатления от апартаментов у гостей города также разнятся. Пока одни силятся отыскать "приличный отель за приемлемые деньги", другие радуются большому выбору комнат, номеров и апартаментов. Но и тут туристы предупреждают друг друга о сложностях.

"Поселили друга из Чили в номер люкс, а он оказался совсем не тот, что в описании. Нам сказали, что фото и описание никогда не соответствовало действительности. Как только собрали вещи, пришел охранник и предложил другой люкс — именно тот, что мы видели при бронировании в сети. Выходит, нашего друга просто решили развести на 1200 гривен в сутки", — возмущается анонимный пользователь.

Частенько туристы жалуются на хамство персонала и скудные завтраки.

"Если пришел на 20 минут позже, есть уже нечего", — сетует турист Юрий. Однако стоит отметить, что позитивных отзывов в разы больше. Люди благодарят отели и хостелы за уют и спокойствие, хвалят расположение и баланс цены и качества.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Музеи, которыми славится Одесса, получают почти единогласное одобрение посетителей, немногочисленные возмущенные лишь изредка жалуются на дороговизну экскурсий. Куда хуже обстоят дела с памятниками архитектуры: англоязычные гости обваливают рейтинги на туристических сервисах, указывая на плохое состояние зданий.

"Достопримечательность больше не существует, это обычное здание. Может, в прошлом оно и выглядело как стена, но теперь здесь нечего смотреть", — написал турист Марчин о доме-стене. Не нравятся туристам и мини-зоопарки, в которых "владельцам плевать на животных".

РЕПУТАЦИЯ И ОТЗЫВЫ

От правильной работы с отзывами зависит туристическая привлекательность не отдельных заведений, а города в целом. Глава Ассоциации развития туризма в Одесской области Фазиль Аскеров напоминает, что адекватный ответ в большинстве случаев реабилитирует репутацию фирмы: "Примерно 20—25% лидеров рынка следят за отзывами, отвечают на них корректно и красиво, остальные давно не обращают на них внимания, считая происками конкурентов".

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