Отравление шаурмой под Одессой: в больнице остаются 23 пострадавших

В городской инфекционной больнице после отравления шаурмой в селе Авангард все еще находятся 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 4 сентября в городской инфекционной больницы Одессы остаются госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района", – говорится в сообщении.
На данный момент в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее мы сообщали, что после массового отравления шаурмой за помощью медиков обратился 41 человек, у пострадавших был выявлен сальмонеллез.
По данным полиции, все пострадавшие питались в одной точке продажи шаурмы. В свою очередь Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого уже выявлено нарушения требований санитарного законодательства.
Когда чиновники начали разбираться в ситуации, то выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в точке на улице Торговой. Через некоторое время после того, как шаурма была съедена, пострадавшие почувствовали ухудшение самочувствия, и им понадобилась медицинская помощь.
Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.
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