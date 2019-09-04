Отравление шаурмой под Одессой: в больнице остаются 23 пострадавших

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В городской инфекционной больнице после отравления шаурмой в селе Авангард все еще находятся 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 4 сентября в городской инфекционной больницы Одессы остаются госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района", – говорится в сообщении.

На данный момент в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Ранее мы сообщали, что после массового отравления шаурмой за помощью медиков обратился 41 человек, у пострадавших был выявлен сальмонеллез.

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По данным полиции, все пострадавшие питались в одной точке продажи шаурмы. В свою очередь Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого уже выявлено нарушения требований санитарного законодательства.

Когда чиновники начали разбираться в ситуации, то выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в точке на улице Торговой. Через некоторое время после того, как шаурма была съедена, пострадавшие почувствовали ухудшение самочувствия, и им понадобилась медицинская помощь.

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

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