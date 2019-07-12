Отравление в лагере в Одесской области: полиция начала расследование
Число пострадавших возросло до 52 человек
Количество человек, которые отравились в детском лагере в Одесской области, возросло до 52. Из них 50 человек – дети. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Ранее мы сообщали о 46 пострадавших.
В Одесской ОГА утверждают, что имеют достаточно ресурсов для лечения пострадавших. Они находятся в состоянии средней тяжести. В лагере уже работают врачи, которые пытаются обнаружить других больных.
Также сообщается, что дети прибыли на отдых недавно – в течение 9-11 июля из Киевской, Черниговской и Херсонской областей.
Кроме того, как сообщает областное отделение полиции, по этому факту уже открыли уголовное производство по статье "Ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей".
На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, мы писали, что в Николаевской области в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, выявлено детей с подозрением на кишечную инфекцию.
Кроме этого, в Каменке-Бугской во Львовской области после посещения одного из ресторанов города в больницу попали 28 человек. Восемь из пострадавших – дети. Все пострадавшие 14 июня питались в местном ресторане "Озон". В заведении сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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