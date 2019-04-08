Отставка губернатора Одесской области: Степанов заявил, что заявление об уходе не писал

На сайте президента Украины появился указ об отстранении председателя Одесской ОГА с должности

Максим Степанов. Чиновник заявил, что на предложение написать заявление об уходе ответил отказом. Фото: facebook.com.

Отставка губернатора Одесской области: Степанов заявил, что заявление об уходе не писал Алина Калинина , Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b6e/1e2/5cab6e1e22aad.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b6e/1e2/5cab6e1e22aad.png 2019-04-08T19:04:00+03:00 Одесса На сайте президента Украины появился указ об отстранении председателя Одесской ОГА с должности

Слухи об увольнении губернатора Одесской области Максима Степанова, которые начали распространятся в выходные, получили неожиданное развитие. Сегодня на официальном сайте президента Украины появился указ об отстранении председателя Одесской ОГА с должности (к слову, датированный еще 6 апреля). При этом сам Степанов заявил, что заявление об уходе не писал, а "подобные указы — вне компетенции президента".

Еще в минувшую пятницу президент Украины Петр Порошенко был с визитом в регионе, и кадровой бури, по нашим наблюдениям, ничего не предвещало. Правда, как признался Степанов, президент действительно предложил ему написать заявление об уходе, но он отказался: "Я не писал никаких заявлений". По его словам, указ гаранта "не имеет ничего общего с законодательством и полномочиями президента".

"Он имеет право назначать и увольнять глав администраций, но только после подачи соответствующего документа в Кабинет министров", — добавил Степанов.

В опубликованном указе президента о причинах отстранения не сказано ни слова, а среди распространившихся в политических кругах версий о причинах такого решения самым популярным стало предположение, касающееся результатов первого тура президентских выборов. В регионе действующий президент занял третье место.

"Я очень горжусь, что как по всей стране, так и в Одесской области в частности, он (первый тур выборов. — Авт.) прошел свободно, честно, без всякого давления, без применения административного ресурса, без подкупа, — говорит Степанов. — Нравится это кому-то или не нравится, но именно это является фундаментальной вещью любого европейского государства".

Не оставил без внимания Степанов и версию его дружбы с экс-губернатором области Игорем Палицей, которого называют близким соратником бизнесмена Игоря Коломойского.

"Если у нас начали руководствоваться при выполнении своих полномочий слухами и отношениями одного человека с другим, простите меня, это катастрофа", — отметил Степанов.

Глава областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко отмечает, что суть сложившейся ситуации кроется в политике: "И указ политический, и отказ политический". Вторит ему и одесский политолог Геннадий Чижов.

"Степанов выполнил решение облсовета, который отказался выделять деньги на программу помощи нуждающимся, которая должна была начаться перед первым туром, а это прямое непослушание", — пояснил нам Чижов, отмечая, что пока не увидел ни одного документа или доказательства тому, что губернатор что-то нарушил.

Киевский политолог Тарас Березовец отмечает, что признать указ президента незаконным может только суд, а до этого момента его нужно исполнять.

"Это может говорить о том, что старая номенклатура цепляется за власть. Очевидно, господин Степанов рассчитывает, что в случае поражения действующего президента господин Зеленский сохранит ему место", — говорит эксперт.

Шутка и зам без комментариев

Сразу за указом об отстранении главы Одесской ОГА последовал документ о назначении его первого зама временно исполняющим обязанности рулевого области. Напомним, эту должность в марте занял депутат областного совета от БПП Сергей Паращенко. Предчувствовал ли Степанов что-то или нет, но на своей странице в соцсети 11 марта он написал: "Прочитал в интернете, что после назначения первого заместителя нужно идти в отставку — вот и собираю вещи. Не могут же "сливные бачки" врать... А если без шуток, то правдивым в этих "новостях" является только одно: я действительно против любых фальсификаций. Так что их не будет. Как и моей отставки". И сегодня он по сути подтвердил свои слова. "Я как исполнял свои обязанности, так и планирую дальше исполнять их", — заявил Степанов.

Когда же корреспондент "Сегодня" направился в приемную Сергея Паращенко, чтобы узнать о его намерениях, там его встретил неизвестный мужчина и, не представившись, заявил: "Никаких комментариев не будет".

Напомним, президент Украины Порошенко отстранил от исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и назначил исполнять эти обязанности Сергея Паращенко. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Ранее глава Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев написал заявление об увольнении.

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